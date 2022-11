Stimmung und Stimmen

Die Stimmung ist in „Ofdasche“ derzeit ziemlich gut. Die Bürger strahlen Zuversicht und Gelassenheit aus. Es wäre indes viel zu kurz gedacht, dass alles nur am neuen „Schultes“ liegt. Das würde die Lage nicht angemessen widerspiegeln – und vor allem Ex-Rathauschef Jens Geiß nicht gerecht werden. Viele halten den Mann, der die Geschicke von 2014 bis 2022 lenkte, unverändert für einen Sympathieträger. Und der „Neue“ müsse sich eben erst einmal beweisen, das ist schließlich in allen anderen Berufen genauso. Bürgermeister haben ein Hauch an Skepsis gewiss nicht exklusiv.

Zwei Aspekte seien nach den ersten Sitzungen von Pascal Seidel hervorgehoben: Die Gemeinderäte kamen mit einem Lächeln und freundlich grüßend in den Ratssaal und der uneitle, sachbezogene Führungsstil Seidels wurde für Rathausmitarbeiter, Räte und ein Dutzend Zuschauern spürbar. Nur wer „seine Leute“ respektvoll, individuell und konstruktiv motivierend behandelt, hat auf Dauer Erfolg.

Die Stimmen sind – noch hinter vorgehaltener Hand – überwiegend positiv. Ob Hausmeisterin, Reinigungskraft, verantwortliche Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung , sie finden „den Pascal“ mehrheitlich klasse. Warum? Weil er (Namen sind Schall und Rauch) zuhören kann, Wertschätzung entgegenbringt und den richtigen Ton findet.

Nebenan, im Bürgersaal quer über die Straße, referiert Patricia Küll über Leichtigkeit und Lebensfreude am gleichen Abend. Nach Aussage der SWR-Moderatorin aus Mainz haben die Oftersheimer „sehr positiv reagiert.“ Sowohl im Rats- als auch im Bürgersaal herrscht „Festbeleuchtung“. Achtung Augenzwinkern: Vielleicht ist den Oftersheimern ein Lichtlein aufgegangen. Kurz vor dem Start der Narrenzeit und dem Laternenumzug an St. Martin. Stimmt’s!?