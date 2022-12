SV 98 Schwetzingen sammelt in Oftersheim Spenden für „Appel + Ei“

Oftersheim. Der Spendenaufruf des SV 98 Schwetzingen zur Unterstützung der Tafel „Appel + Ei“ in Schwetzingen aus der Markgrafenstraße stieß am Samstag nicht auf taube Ohren und wurde ein voller Erfolg. „Einfach überwältigend“, so kam es dem Sportlichen Leiter des SV 98, Thomas Münch, über die Lippen, der die Aktion, unterstützt von Vorstandsmitgliedern und Spielern der ersten Mannschaft, initiiert hatte. Von seiner Tochter Madeleine zu dieser Aktion inspiriert, nahm Münch sofort den Ball auf, sah sich vor Ort um und stellte anhand der vielen leeren Regale schnell fest, dass hier akuter Handlungsbedarf besteht.

Cosimo Rubino, für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit beim SV 98 zuständig, knüpfte sodann die Kontakte zum Edeka-Embach-Markt in Oftersheim, um einen geeigneten Platz vor dem Markt einzurichten, der stark frequentiert war.

Von Alexander Schweitzer, dem Chef der Tafel, war auf Nachfrage dieser Zeitung zu erfahren, dass die Anzahl der Personen, die die Berechtigung zum Einkauf haben von 1200 auf über 2000 bedürftige Menschen gestiegen sei. „Wir hatten die Befürchtung, dass aufgrund der Energiekrise und den gestiegenen Preisen für Lebensmittel die Spendenbereitschaft beeinträchtigt würde. Doch dank solcher Aktionen, wie es jetzt der SV 98 durchführte und zuvor auch viele andere Institutionen, die zum Spenden aufriefen, lassen uns wieder hoffungsfroher in die Zukunft blicken“, erklärte Schweitzer.

Dienst bei klirrender Kälte

Münch fand schnell im Verein Mitstreiter, die sich vor Edeka Embach in Oftersheim positionierten und von acht bis 14 Uhr bei klirrender Kälte in den Dienst der guten Sache stellten. Bereits in den Vormittagsstunden zeichnete sich eine rege Spendenbereitschaft ab. Die Aktion war logistisch gut durchdacht. So wurden Geldspenden gleich im Einkaufsmarkt in Naturalien umgesetzt. Das hatte den Vorteil, dass man abwägen konnte, bei welchen Waren noch Bedarf bestand, um ausgewogener taktieren zu können.

„Gut kam auch an, dass besonders ältere Menschen bei ihrem Einkauf von Spielern des Vereins begleitet und unterstützt wurden“, so Organisator Münch, der sprachlos und gerührt von der Hilfsbereitschaft der Oftersheimer und Schwetzinger Bürger sowie allen anderen, die den SV 98 beim Spendensammeln für die Tafel unterstützt haben, war.

„Sage und schreibe 22 voll bepackte Einkaufswagen und zusätzlich 15 volle Einkaufstüten konnten wir dank der großen Unterstützung an die Tafel weitergeben, um bedürftigen Menschen zu helfen“, verkündete Münch das stolze Ergebnis.

Bleibt nachzutragen, dass Oftersheims Ehrenbürger Roland Seidel mit seiner Frau Gisela ebenfalls vorbeischaute, die Aktion des SV 98 gut fand und zu den Spendern gehörte.