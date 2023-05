Wie Oftersheim gegen Falschparken in der Wiesenstraße vorgehen will

Oftersheim. Von Lukas Heylmann

Parken ist und bleibt ein Streitthema in Oftersheim. Sei es wie in der Gartenstraße, wo die Parkplätze am Straßenrand erhalten bleiben, dafür allerdings Radfahrer nicht mehr in beide Richtungen fahren dürfen oder wie im vorliegenden Fall wegen der Poller, die die Gemeinde in der Wiesenstraße aufgestellt hat (wir berichteten).

Hintergrund der Poller, die auf dem Bürgersteig auf der gegenüberliegenden Straßenseite von der Bäckerei aus gesehen stehen, ist eine Orientierungshilfe für Menschen mit Seheinschränkung. Diese ist dort am Boden platziert und funktioniert wie ein taktiles Leitsystem, um die Straßenquerung zu ermöglichen. Und um zu verhindern, dass Autofahrer dort parken, was wegen der nahe gelegenen Bäckerei häufig vorkommt, hat die Verwaltung vor einigen Wochen die Poller platzieren lassen.

Grundsätzlich wäre das Parken an exakt dieser Stelle ohnehin nicht erlaubt, da die Orientierungshilfe für sich direkt an der Ecke von Wiesenstraße und Heidelberger Straße befindet und beim Parken ohnehin fünf Meter Abstand zu einer Kreuzung halten sind. Das schreibt die Straßenverkehrsordnung vor.

Stattdessen auf der Straße

Das Problem, das sich jetzt ergibt: Viele Autofahrer wollen den – wie gesagt ohnehin ordnungswidrigen – Parkplatz nicht missen. Das haben Oftersheimer Bürger beobachtet. Da die Poller aber den Weg auf den Bürgersteig versperren, parken manche einfach vor den Stangen komplett auf der Straße und versperren somit den Kreuzungsbereich noch mehr als vorher. „Wenn Menschen so parken, kommt ein breites Auto an der Stelle nicht mehr um die Kurve – von der Feuerwehr ganz zu schweigen“, sagt eine Mitarbeiterin der Gemeinde.

Eine Anfrage beim Rathaus hat ergeben, dass das Ordnungsamt bereits damit begonnen hat, in der Wiesenstraße und Heidelberger Straße verstärkt zu kontrollieren. Des Weiteren ist eine zusätzliche Maßnahme geplant. Auf der anderen Straßenseite der Kreuzung, an der Ecke von Karlstraße und Heidelberger Straße befindet das gleiche taktile Leitsystem am Boden wie gegenüber der Bäckerei. Immer wieder kommt es auch dort vor, dass Fahrzeuge vollständig auf dem Bürgersteig stehen und somit die Orientierungshilfen unbenutzbar werden. Deshalb sollen – so das Ordnungsamt – auch dort Poller wie in der Wiesenstraße kommen.