Arnim Töpel tritt in Plankstadt auf

Plankstadt. Der Kabarettist, Musiker, Blues-Poet und Autor Arnim Töpel war zu Gast in der Bücherei Plankstadt vor ausverkauftem Haus, nahm sein Publikum an die Hand und plauderte aus seinem Leben. Er nannte zu Beginn gleich mehrere Gründe für sein Jubiläumsprogramm „Mei Mussisch – meine Musik unn dem Günda seini“: Sein kurpfälzer Hit „Hallole, isch bins, de Günda“ ist über 30 Jahre alt, seit über 20 Jahren steht er auf der Bühne – übrigens zum ersten Mal auch 1999 in Plankstadt – und er ist vor Corona 60 Jahre alt geworden. In seinem Programm erzählt er, wie er zum Klavier spielen kam, wie ihn der Blues erreicht hat und welche Stücke ihn geprägt haben.

Das Publikum erlebte Wechsel zwischen Hochdeutsch und Mundart, schwelgte im gefühlvollem Spiel auf Piano, Cajon oder Bass. Er nahm sein Publikum mit zu einer Revue seiner Lieblingsstücke, welche wie selbstredend neue und treffende Texte auf Kurpfälzisch erhalten. Die Besucher entließen Töpel nicht ohne Zugaben. Der familiäre Rahmen inmitten der Bücher begeisterte Publikum und Künstler gleichermaßen. Das Büchereiteam wird dieses Format gerne fortführen. zg