Braucht die Gemeinde die Halle?

Plankstadt. „Kultur- und Sportzentrum – Braucht Plankstadt eine neue Mehrzweckhalle?“ Mit dieser Frage beschäftigt sich die Grüne Liste Plankstadt (GLP) am Donnerstag, 30. März, ab 19 Uhr vor der Mehrzweckhalle der Gemeinde. Sie möchte dabei nicht nur mit Bürgern ins Gespräch kommen, sondern auch etwas bewegen.

„Dorfgespräche direkt vor Ort“ – unter diesem Motto treffen sich künftig Mitglieder und Gemeinderäte der GLP mit interessierten Bürgern am letzten Donnerstag im Monat an einem Plankstadter Brennpunkt.

„Mit einem Bollerwagen, der je nach Wetter mit gekühlten oder warmen Getränken bestückt ist, werden wir vor Ort über die Themen sprechen, die Plankstadt bewegen. Wir nehmen Ihre Anregungen und Ärgernisse zur Kenntnis und werden gegebenenfalls Lösungen und Hilfen anbieten“, schreibt die GLP in ihrer Pressemitteilung.

Die Veranstaltung an diesem Donnerstag bildet den Auftakt dieser Reihe. Die Grüne Liste Plankstadt möchte darin weitere Themen beackern, die die Einwohner interessieren und bittet daher per E-Mail an kontakt@gruenelisteplankstadt.de oder auch telefonisch unter der Telefonnummer 06202/2 36 00 entsprechende Themen zukommen lassen. zg