Das sagt die Plankstadter Liste zum geplanten Ausbau des Güterverkehrs

Die Interessen der Gemeinde in allen Bereichen zu wahren, zu fördern und in eine gute Zukunft zu führen – darin sah und sieht die Plankstadter Liste nach wie vor ihre ureigenste Aufgabe. Daher sei es selbstverständlich, dass sich die Wählergemeinschaft auch der Frage der angedachten Neubautrasse der Deutschen Bahn für den Güterverkehr angenommen habe. In Gesprächen in der Fraktion, dem

...