Endlich ist wieder Basar

Plankstadt. „Endlich wieder einen vollen Saal“, das wünscht sich nicht nur Marion Kolb, Leiterin des Teams der katholischen Kirchengemeinde in Plankstadt. Und ihr Wunsch dürfte beim Basar 2023 in Erfüllung gehen. „Wir merkten doch schon an Fasnacht, dass die Leute wieder Lust haben, sich zu treffen, nachdem das in den letzten Jahren wegen Corona kaum möglich war. Beim Basar als Fest der Begegnung werden wir wieder einen tollen Rahmen schaffen, um zu feiern wie früher!“, sagt sie.

Allerdings ist Corona auch am Pfarrfest-Team nicht spurlos vorübergegangen. „Auch wenn sich wieder ein Großteil des Teams gefunden hat, merken wir, dass Corona die Leute etwas träge gemacht hat. Deshalb hoffen wir noch auf die eine oder andere helfende Hand“, so Kolb. Wer also mit anpacken möchte – beim Auf- oder Abbau, beim Spülen oder beim Bedienen – kann gerne eine E-Mail an kolb@seelsorgeeinheit-schwetzingen.de schreiben.

Die Vorbereitungen sind schon weit vorangetrieben. Der Pfarrsaal öffnet sich am Samstag, 29. April, um 14.30 Uhr und am Sonntag, 30. April, um 11 Uhr. Neben der Bewirtung im Saal gibt’s im Hof wieder Leckeres vom Grill und eine Cocktailbar.

Begleitet wird das Fest von einem abwechslungsreichen Programm, gestaltet von vielen Chören und den Kindergärten. Außerdem werden Orgelführungen angeboten und es winken tolle Gewinne bei der Tombola. Der Erlös soll verwendet werden, um Bänke für den neu gestalteten Außenbereich vor der Kirche zu beschaffen. Marion Kolb kann es kaum erwarten: „Wir freuen uns von Herzen auf unseren Basar und laden alle dazu ein!“