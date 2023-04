Eppelheimer Schüler zeigen spanischen Freunden die Kurpfalz

Eppelheim. Nachdem die Spanischschüler des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (DBG) im vergangenen Herbst in Madrid waren, stand nun der Rückbesuch der Spanier mit ihren Lehrerinnen Maria Fé Arribas und María Montenegro an. In Eppelheim angekommen, wurden die Gäste aus der Madrider Partnerschule „SEK (San Estanislao de Kostka) – Ciudalcampo“ zunächst von Schulleiter Thomas Becker auf Spanisch begrüßt und durften sich an einem großen Willkommensbüffet, das mit Liebe von allen deutschen Beteiligten gezaubert worden war, erfreuen. Im Anschluss daran fand noch eine kleine Schulführung statt, bevor die DBGler mit „ihren“ Spaniern nach Hause fuhren.

In den folgenden Tagen gab es für die Gäste aus Madrid ein buntes Programm, welches die Spanischlehrerin Ana González vorbereitet hatte, begleitet wurden die Schüler auch von den DBG-Spanischlehrkräften Anna Petrik und Svetlana Magenheim-Gegg.

Schüleraustausch zwischen Eppelheim und Madrid

Ein kulinarischer Ausflug führte nach Waldenbuch ins Ritter-Sport-Museum, am folgenden Tag fuhren alle zusammen nach Heidelberg. Hier stellten die Eppelheimer ihren Gästen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Altstadt vor. Eine Fahrt mit der Bergbahn zum Schloss und eine Wanderung auf dem Philosophenweg rundeten das Programm ab.

Nach dem Wochenende in den Familien stand zunächst die Teilnahme am Schulunterricht an, anschließend besuchten alle das Schwetzinger Schloss. Bei der Führung „Ein Tag im Schloss“ erfuhren die Spanier, wie man in einer barocken Sommerresidenz lebte, was gegessen wurde und wie man als Kurfürst seine Ferien verbrachte. Mit großem Spaß studierte die Gruppe zum Schluss in Kostümen des 18. Jahrhunderts noch einen Tanz ein. Am nächsten Tag ging es nach Mannheim ins Technoseum.

Hier konnten die spanischen Gäste viele spannende Dinge ausprobieren: So wurden Brücken gebaut und Karten gedruckt. Dann kam schon der letzte Tag und nach zwei Stunden gemeinsamen Unterrichts und einer großen Verabschiedung traten die Spanier ihre Heimreise an. Die schönen gemeinsamen Unternehmungen werden sicher allen im Gedächtnis bleiben – die Spanischkenntnisse der Eppelheimer Schüler sind durch das tägliche Anwenden der Sprache auf jeden Fall gewachsen.