Gemeinderat: Luftfilter an Schulen sind ein Thema

Plankstadt. Die nächste öffentliche Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses findet an diesem Dienstag, 13. Juli, um 18.30 Uhr im Ratssaal in der Schwetzinger Straße 29 bis 31 statt. Die Kämmerei hat unter anderem einen Zwischenbericht zur Haushaltsentwicklung 2021 erstellt und wird diesen in der Sitzung präsentieren.

Des Weiteren geht es um die Litfaßsäulen der Firma Deutsche Plakat-Werbung. Diese betreibt und unterhält auf der Gemarkung Plankstadt acht Litfaßsäulen. Der Vertrag aus dem Jahr 1960 soll aufgrund der Verschmutzungen und verärgerten Bürgern rund um die Litfaßsäulen zum März 2022 durch die Gemeinde gekündigt werden. Zudem steht das Thema „mobile Luftfilter an den Grundschulen in Plankstadt“ auf der Tagesordnung des Ausschusses. Zu guter Letzt ist noch Zeit für Bekanntgaben des Bürgermeisters und Anfragen aus dem Gremium. caz