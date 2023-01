Plankstadt. Spende an die Schwetzinger Tafel „Appel + Ei“: Unter dem Motto „Wir helfen – gemeinsam sind wir stark“, konnte die Tagespflege Kurpfalzpark aus Plankstadt, wie schon im vergangenen April 2022, eine große Sachspende an die Schwetzinger Tafel übergeben. „Aufmerksam auf die knappe Versorgungssituation der Tafel waren wir wieder durch den Aufruf in der Schwetzinger Zeitung geworden, und sofort war sich das Team der Tagespflege einig, dass wir wieder helfen möchten“, sagt Pflegedienstleiterin Rebekka Condic.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Durch die Spendenaktion konnte innerhalb von nur einer Woche ein Spendenbetrag von rund 600 Euro gesammelt werden. Dieser wurde dann durch die Mitarbeiterin Herta Rothacher in Lebensmittel umgewandelt. Besonders erfreulich war bei dieser Aktion, dass unlängst auch die Kleinsten bedacht werden konnten und so landete auch eine große Anzahl an „Schoko-Nikoläusen“ im Einkaufskorb.

Der Dank der Plankstadter Tagespflege Kurpfalzpark geht explizit an die Tagesgäste und deren Angehörige, welche selbst in diesen schweren und unruhigen Zeiten bei dieser tollen Aktion Unterstützung leisteten. Getreu dem ausgegebenen Motto: „Wir helfen – gemeinsam sind wir stark“. Der Kirchliche Pflegedienst schreibt sich ohnehin Nächstenliebe und wertschätzende Pflege auf die Fahnen. zg