Heinrich Walter Berger unterstützt die Ukrainehilfe in Plankstadt

Plankstadt. Die Hilfsbereitschaft innerhalb der Bevölkerung ist groß, wenn es darum geht Flüchtenden aus der Ukraine zu helfen.

Auch Heinrich Walter Berger, Inhaber der gleichnamigen Firma in Plankstadt, ist es ein großes Anliegen, die Ukrainehilfe vor Ort zu unterstützen. Mit einem Scheck über stolze 5000 Euro kam Berger ins Container-Rathaus in Plankstadt zu Bürgermeister Nils Drescher und betonte: „Setzt es dort ein, wo es am meisten nötig ist.“

Heinrich Walter Berger (links) hat Bürgermeister Nils Drescher unter anderem 5000 Euro mitgebracht, die in die Flüchtlingshilfe fließen sollen. © GVP

Mittlerweile 80 Jahre alt, erinnerte sich Berger an die Zeit als Junge, wie froh er war, als „die Amis zu uns in den Keller kamen“ und es endlich Hilfe gab. gvp

