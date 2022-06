Plankstadt feiert 1250 Jahre - das ist das Programm

Plankstadt. Die Feierlichkeiten anlässlich des 1250-jährigen Bestehens der Gemeinde Plankstadt rücken näher: Von Donnerstag, 30. Juni, bis Samstag, 9. Juli, wird im Zelt auf der Gänsweid für die ganze Familie und alle Generationen Information, Unterhaltung, Spiel und Spaß geboten, heißt es vonseiten der Gemeinde.

Es ist gelungen, die kompletten Aktivitäten auf 2022 zu verschieben, weshalb auch die Eintrittskarten ihre Gültigkeit behalten. Organisatorin Sabine Zeuner ist begeistert von den positiven Reaktionen: „Klaus Pfreundner, Chef der Band Radspitz, freut sich schon auf die Premiere seiner Band im Zelt in ,Plankschd‘, wie er telefonisch mitteilt.“

Das Programm in Kurzform Donnerstag, 30. Juni: Eröffnung mit Chako Habekost, der BigBand und „Me and the Heat“

Eröffnung mit Chako Habekost, der und „Me and the Heat“ Freitag, 1. Juli: Abend mit Gästen aus Partnerstadt Castelnau-le-Lez und Agenta, Konzert von „ Les Brunettes “ und „Art of Rock“

Abend mit Gästen aus und Agenta, Konzert von „ “ und „Art of Rock“ Familien- und Generationenwochenende , 2. und 3. Juli (Auszug): Kinderprogramm, Rummelplatz, Präsentation des Plankstadt-Liedes mit Konzert, Ehrungsmatinee der Gemeinde

Kinderprogramm, Rummelplatz, Präsentation des Plankstadt-Liedes mit Konzert, Ehrungsmatinee der Gemeinde Dienstag, 5. Juli: US Army Europe Band & Chorus tritt auf

US Army & Chorus tritt auf Mittwoch, 6. Juli: Abend mit der Big Band des Musikvereins

Abend mit der Big des Musikvereins Donnerstag, 7. Juli: Helferabend mit AMOkoustic und Chako Habekost

Helferabend mit AMOkoustic und Chako Habekost Freitag, 8. Juli: Partyabend mit Radspitz

Partyabend mit Radspitz Samstag, 9. Juli: Finale mit irischer Feuershow

Finale mit irischer Feuershow Tickets gibt’s unter www.reservix.de/veranstaltungskalender?q=plankstadt oder in der Bücherei – der Eintritt am Familienwochenende ist frei.

Die Artistengruppe „artArtistica“ und die Band „Dalia’s Lane“ werden als Höhepunkt zum Abschluss der Feiern auftreten. Auch Zeltbauer Fabian Bechtold und das Team der Firma „LeuBe“ signalisieren „Daumen hoch“ für ein tolles Fest im Zelt für rund 1500 Leute. Als Caterer steht Benjamin Huckele, bekannt vom Welde-Garten, für Essens- und Getränkevielfalt: „Wir sind bestens vorbereitet.“ Sabine Zeuner freut sich zudem über einige Höhepunkte, die man mit der Verlegung ins Programm aufnehmen konnte: „Etwa die große Samstagabend-Party mit SWR3, die für den 2. Juli nun fest eingetütet ist und den Partnerschaftsabend am Freitag, 1. Juli, den ,Les Brünettes‘ und einige Überraschungsgäste gestalten werden.“

Bislang erklingt bei jedem Anruf bei der Verwaltung das Plankstadt-Lied „Mitten in Plankstadt“ vom Trio Buchta-Nessel-Steegmüller in der Warteschleife – zum Jubiläum bringen die drei Jungs das Zelt mit dem Song und einem Konzert am Sonntagabend zum Beben. Deftig und süß zubereitet macht sich der Backenbläser als handgefertigte Nudel aus dem Hause „Ludwigs-Nudeln“ äußerst lecker auf dem Teller, vor allem wenn man eines der Rezepte aus Haus- und Landfrauenhand oder direkt von Bürgermeister Nils Drescher aus dem mitgelieferten Mini-Büchlein ausprobiert.

Attraktionen für Kinder

Das Wochenende, 2. und 3. Juli, ist ganz an die Familie gerichtet: Die Plankstadter Kinder haben in Kooperation mit der Gemeindebücherei ein Buch geschrieben, gemalt, collagiert, das im Zelt mit Moderator Stefan Gebert vorgestellt wird. Schulchöre singen und jede Menge Maskottchen in Überlebensgröße lassen sich kuscheln – auch unser Kindernachrichtenreporter Fred Fuchs ist mit von der Partie.

Auf dem Festplatz dreht sich das Karussell, die Autoscooter warten auf Fahrten. Auf dem Kunstrasenplatz der TSG Eintracht tobt der Bär beim Sport-und Spielefest, dem sich ein Mitmachzirkus und einige Umwelt- und Natur-Aktionen anschließen. Die Freiwillige Feuerwehr, DRK und DLRG stellen sich vor.

Der Samstagabend gehört der SWR3-Party. Sonntags kommen ein ökumenischer Gottesdienst im Zelt, der Vortrag „Wie’s friea mol woar!“ von Archivar Ulrich Kobelke, Auftritte von Schülern der Klangfabrik und der Ehrungsnachmittag der Gemeinde. Das Plankstadt-Lied wird zudem live mit anschließendem Konzert performt. Nach einer Pause am Montag, 4. Juli, geben sich ab Dienstag verschiedene Künstler die Mikrofone in die Hände. Ob die „US Army Europe Band and Chorus“, die Big Band des Musikvereins Plankstadt, ein Helferabend mit Chako Habekost und Amokoustic, ein Konzert mit Radspitz oder das Finale mit irischer Feuershow mit „Dhalia’s Lane“, der Tanzschule Kiefer und Akrobatik mit artArtistica – das Programm gibt so Einiges her.

Weitere Infos gibt’s hier.