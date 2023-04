Plankstadter DRK mit positiver Entwicklung in 2022

Plankstadt. Der Vorsitzende des Deutschen Roten Kreuz Ortsverband (DRK), Joachim Schäfer-Bach eröffnete die Jahreshauptversammlung im „Kleinen Plänkschter“. Aktive und passive Mitglieder, die Jugend des Ortsverbands (JRK) sowie Gäste, darunter einige Gemeinderäte, waren erschienen. Weiter ging es mit den Tätigkeitsberichten, wonach 49 Aktive, 470 Passive und 20 Unterstützungskräfte dem Ortsverband angehören. Instagrambeauftragte und ein engagiertes Jugendleiter-Team runden das Gesamtbild ab.

Für den Bericht des Bereitschaftsleiters hat Lukas Damm einen kurzen Abriss über die Tätigkeit von 2022 vorgetragen. Herauszuheben ist hier die humanitäre Tätigkeit von Yannick und Anita Wieder, der Betreuungsbeauftragte des DRK Plankstadt, die in führende Rolle die Versorgung in der Unterkunft Mehrzweckhalle für die Kriegsflüchtlinge durchgeführt und geleitet haben.

Über die Einsätze in der Gemeinde bei der Jubiläumsfeier, die Einsätze mit der Feuerwehr und die Unterstützung des Rettungsdienstes mit Fahrten, um die aufgelaufenen Einsatzaufträge der Krankentransporte abzubauen, wurde berichtet. Hier ist erfreulich, dass der Ortsverband 2022 schon fünf Rettungsassistenten, einen Notfall-Sanitäter in Ausbildung und einen Rettungshelfer zur Verfügung hat, um Einsatz-Fahrzeuge zur Entlastung für mehrere Stunden zu besetzen.

Jugend des Deutschen Roten Kreuzes Plankstadt plant Sommerspiele

Mit vier ausgebildeten Gruppenleitern werden die 26 JRK Mitglieder in unterschiedlichen Altersgruppen mit Spaß und Freude an die Arbeiten des DRK herangeführt. Sommerspiele und Ferienprogramm der Gemeinde, Engelbau und Singen mit den Bewohnern im Altersheim sind nur einige Punkte. Nach der Corona-Pandemie finden wieder normale Jugendtreffen statt.

Thomas Hiller gab einen Kassenbericht ab. Mit einem kleinen Plus geht der Verein in das nächste Jahr. Er erläutert, dass in Zukunft Ausgaben für Schulungsgeräte anfallen werden, dies aber wichtig ist, um auch für die jungen Mitglieder eine zeitgemäße Ausbildung anbieten zu können. Die Kassenprüfung fiel mit den Worten „Hat alles gebassd“ positiv aus. Die Vollprüfung fand bereits im Februar statt. Alle Vorgänge sind mit Belegen nachgewiesen und es gibt keine Einwände bei der Kassenführung. Ohne Gegenstimmen wurde der Vorstand anschließend entlastet. Der Vorsitzende bedankte sich bei den Anwesenden und ging auf den nächsten und letzten Tagesordnungspunkt ein.

Die Geerhten bei der DRK-Jahreshauptversammlung 40 Jahre: Alexander Schilling

35 Jahre: Joachim Schäfer-Bach

30 Jahre: Marcus Hoffmann

20 Jahre: Stefan Berlinghof

Zehn Jahre: Melanie Teuchel und Thomas Hiller

Fünf Jahre: Anita Kolb

Bei den abschließenden Grußworten wurden Wünsche des DRK Präsident Locher vom Kreisverband Mannheim überbracht. Er bedankte sich für die Zusammenarbeit zwischen dem Ortsverband Plankstadt und dem Kreisverband Mannheim sowie für die Unterstützung über die Grenzen der Gemeinde hinaus.

Der Feuerwehrkommandant Uwe Emmert bedankte sich für die Zusammenarbeit mit der DRK Bereitschaft. Es sei beruhigend, diese ausgebildeten Mannschaften im Hintergrund zu wissen, um im Bedarfsfall zusammen zu helfen. Man freue sich auf die weiteren Einsätze zum Wohle der Bürger, so der Kommandant.

Schäfer-Bach schloss im Anschluss die Jahreshauptversammlung, in der der Ortsverband seine tadellose Arbeit erneut präsentieren konnte.