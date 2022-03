Plankstadter Handballer spenden Eintrittsgelder für Geflüchtete

Plankstadt. In Plankstadt sind die ersten Geflüchteten aus der Ukraine angekommen. Sie werden derzeit von der Gemeinde betreut und mit dem Wichtigsten versorgt. Die Kommune bittet in diesem Zusammenhang vor allem um Geldspenden, mit denen aktuell am effektivsten geholfen werden kann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Da passte es, dass die Handballer angekündigt hatten, die Eintritts- und Spendengelder von zwei Spieltagen zu spenden. Dabei seien insgesamt erfreuliche 700 Euro zusammengekommen, heißt es in einer Pressemitteilung der Handballabteilung der TSG Eintracht.

Obwohl die Spende ursprünglich an die Uno-Flüchtlingshilfe gehen sollte, haben sich die Handballer kurzerhand entschieden, das Geld direkt für die Geflüchteten in der Gemeinde zu verwenden. So übergab der Abteilungsvorsitzende Stephan Verclas am vergangenen Sonntag vor dem Badenliga-Viertelfinalspiel der ersten Mannschaft die Spende direkt an Bürgermeister Nils Drescher, der den Umschlag freudig entgegennahm.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr zum Thema Gemeinderat Plankstadt schafft neue Stellen zur Unterstützung von Geflüchteten Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Hilfsaktion Plankstadterin Laura Thür bastelt Schmuck für einen guten Zweck Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Wasserturm Stephanie Kolb eröffnet Ausstellung in Plankstadter Wasserturm Mehr erfahren