Wolfgang Eichhorn übernimmt IG Vereine-Vorsitz in Plankstadt

Plankstadt. Der Vorsitzende der Interessengemeinschaft (IG) Vereine Dieter Böhm war erleichtert: „Gott sei Dank sehen wir uns doch mal wieder“, meinte er zur Begrüßung, als man sich im „Kleinen Plänkschter“ in der Mehrzweckhalle traf. Auf dem Programm stand so einiges, inklusive der Neuwahlen des Vorstands, denn man hatte kurzerhand das erste Quartalstreffen und die Jahreshauptversammlung zusammengelegt.

Es sei unglaublich, dass die letzte IG-Sitzung am dritten Dezember 2019 gewesen sei und damit eine halbe Ewigkeit her, betonte Dieter Böhm. Der Ukraine-Krieg, Corona und die Klimaerwärmung seien „drei Klopse, die man am Hals habe.“ Inzwischen sei viel passiert. Emotional wurde es, als der Vorsitzende an den vergangenes Jahr verschiedenen Guntram Welzig erinnerte. „Er fehlt sehr“, betonte Dieter Böhm, bevor sich alle Anwesenden zum Gedenken an das verdiente Mitglied erhoben.

Aufgrund der Umstände fiel auch der Jahresbericht des Vorstandes entsprechend kurz aus. Immerhin rund achtmal habe es in den vergangen zwei Jahren Vorstandstreffen gegeben, nur um jedes Mal aufs Neue festzustellen, dass „nichts geht“. Doch nun blicke man hoffnungsvoll in die Zukunft und plane sogar für dieses Jahr den beliebten Herbstausflug. Auch bedankte sich Böhm bei Bürgermeister Nils Drescher, dass die Zuschüsse für die Vereine zur Zufriedenheit aller erhöht worden seien. Der Kassenbericht von Kassierer Hans Bender fiel kurz aus. So habe es 2020 nur zwei Buchungen gegeben, im darauffolgenden nur vier. „Nichtsdestotrotz ist der Bericht erfreulich. Die Kasse ist mit aktuell 2239 Euro gut gefüllt. Es wird Zeit, dass wir wieder einen Ausflug machen“, meinte er launig.

Eigentlich habe man für die vergangenen beiden Jahre auf eine Erhöhung der Gebühren verzichten wollen, was aber aus rechtlichen Gründen nun doch nicht ginge. „Gegebenenfalls kann dem Verein sogar die Gemeinnützigkeit entzogen werden“, betonte der Vorstand. Denn dies sei in der Vereinssatzung nicht geregelt, die man in Zukunft gegebenenfalls ändern wolle. Daher würden die Beiträge jetzt doch erhoben. Doch einen Ausweg gebe es, sollte jemand aufgrund der Krise in finanzielle Schieflage geraten sein: „Es kann ein Antrag auf Rückerstattung gestellt werden. Es muss lediglich plausibel dargelegt werden, warum“, hieß es von der Vereinsspitze.

Mitglieder wählen Vorstand

Bei den folgenden längst überfälligen Vorstandswahlen blieb vieles beim Alten. So stellte der Vorsitzende Dieter Böhm nach über 14 Jahren seinen Sitz zur Verfügung. „Leider muss ich dies aufgrund einer ‚dämlichen Krankheit‘, aber mit 80 Jahren darf man das auch“, meinte er, freute sich aber: „Ich bin jedoch in der Lage, einen Vorschlag für die Nachfolge zu machen.“ Dieser sei Wolfgang Eichhorn, der, genau wie alle anderen Vorstandsmitglieder, einstimmig gewählt wurde. Dieter Böhm stellte sich jedoch als zweiter Vorsitzender zur Verfügung und bleibt somit der Vereinsleitung erhalten.

Als Bürgermeister Nils Drescher das Wort ergriff, danke er Dieter Böhm für die gute Zusammenarbeit, genau wie der Vorstand, der sich mit einem Geschenk bedankte. In seinen Ausführungen berichtete das Gemeindeoberhaupt von der Neufassung der Vereinsförderrichtlinien, stellte die Planungen zur Mehrzweckhalle vor und sprach über das geplante Haus der Vereine (wir berichteten). So können sich die Vereine unter anderem über einen Sockelbetrag für Mitglieder unter 18 Jahren von je 10 Euro freuen, was für die Gemeinde Mehrkosten von 12 000 bis 15 000 Euro bedeutet, eine Förderung der Sanierung und des Baus von Vereinsanlagen von bis zu 50 Prozent, die Einführung eines Klima- und Umweltbonus von plus zehn Prozent und die Erhöhung der Beträge für Partnerschaftsvereine und Backenbläserumzug.

Auch die Pauschbeträge für die Vereine wurden angehoben – um rund 9720 Euro auf 37 300 Euro, was 35 Prozent Erhöhung entspricht. Zu der relativ hohen Einzelförderung von pauschal 4000 Euro des Vogelparks meinte Drescher: „Sie pflegen die Gartenanlage mit. Müsste die Gemeinde das machen, lägen die Kosten um ein Vielfaches höher.“

Große Vorfreude herrschte über das vom 30. Juni bis 9. Juli dieses Jahres vorgesehene Fest zur 1250-Jahr-Feier, das Sabine Zeuner von der Pressestelle vorstellte. Hier sei Großes geplant, unter anderem kämen Chako Habekost und die bekannte Band „Me and the Heat“. „Aber die ersten vier Tage sind eintrittsfrei“, betonte Zeuner.

Hilfe für Geflüchtete

Besonders wies Drescher auf die Hilfe für die Geflüchteten aus der Ukraine hin, von denen die ersten 15, Frauen und Kinder, schon in Plankstadt angekommen seien (wir berichteten). „Alle konnten so untergebracht werden. Die Plankstadter spüren, das ihre Hilfe benötigt wird. Wir haben so viel. Es ist Zeit, etwas zurückzugeben.“ Im Untergeschoss der Mehrzweckhalle sei schon ein Raum hergerichtet, um weitere auf zu nehmen. Nils Drescher bat in diesem Zusammenhang um Geldspenden. Aber auch, wer persönlich helfen könne und wolle, dürfe sich gern melden. Spontan spendete das neue IG-Vorstandsteam 200 Euro.