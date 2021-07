Die vier Gotteshäuser werden zu Ratestationen

Region. Die Sommerferien stehen vor der Tür und somit auch eine ganz neue Aktion, die nicht nur den Kindern eine spannende Herausforderung bieten wird. Denn in diesem Jahr gibt es erstmals eine Rallye durch die Seelsorgeeinheit Hockenheim. „Die Rallye bietet die Chance, die Schönheiten und Besonderheiten der einzelnen Kirchen von Reilingen, Hockenheim, Altlußheim und Neulußheim kennenzulernen und vielleicht auch wieder von neuem zu entdecken“, erklärt Silke Assmann, die diese Rallye mit dem katholischen Gemeindeteam auf die Beine gestellt hat.

Wer hat schon einmal darauf geachtet, ob oder wie oft der Namenspatron einer Kirche auch wirklich darin dargestellt ist? Oder sich gefragt, wann welche Kirche erbaut wurde? Dann sind sie bei der Rallye durch die Seelsorgeeinheit genau richtig, denn hierbei werden viele interessante Fragen gestellt. Manche lassen sich vielleicht sogar bequem von zu Hause aus mit Hilfe von Google beantworten, für andere Fragen führt ein Besuch direkt in den Kirchen schneller zum Ziel. Außerdem sind in den Kirchen Lösungsbuchstaben versteckt, die den Teilnehmern zum Lösungswort verhelfen. Für Spiel, Spaß und Spannung ist also bestens gesorgt.

Viel Herzblut investiert

Silke Assmann hat mit ganz viel Herzblut an der Erstellung der Rallye und der Fragen gearbeitet und eine bunte sowie spannende Mischung dafür zusammengestellt. Sie steht daher auch als Ansprechpartnerin bei Rückfragen bereit. Ganz besonders freut sie sich auch auf eine große Teilnehmerschar und auf zahlreiche Lösungen der Teilnehmer. An der Rallye können alle teilnehmen, die Lust dazu haben. Ein schönes Ereignis wird es bestimmt auch für Familien mit Kindern.

Starten wird die Rallye am Sonntag, 8. August, und endet dann am Sonntag, 5. September. Die Lösungen sollten bis spätestens Montag, 6. September, mit dem Betreff „Gemeinde-Rallye“ per E-Mail an silke@assmann-home.net geschickt, oder der Zettel mit der Antwort sollte im Pfarrbüro in Reilingen, Hauptstraße 72, eingeworfen werden.

Alle Teilnehmer landen automatisch im großen Lostopf, aus dem im Anschluss die Gewinner gezogen und benachrichtigt werden. Als Siegesprämien warten als erster Preis eine große Familienpizza, als zweiter Preis eine normale Pizza und für die Plätze drei bis zehn gibt es einen Eis-Gutschein. Mitmachen lohnt sich also und macht dazu auch noch richtig Spaß. Das Gemeindeteam wünscht schon heute allen Teilnehmer viel Freude und Erfolg bei der ersten Gemeinde-Rallye durch die Seelsorgeeinheit.

Die Fragen und alle Infos zur Gemeinde-Rallye findet man auf der Homepage der Seelsorgeeinheit, auf Facebook oder der Himmels-App der Seelsorgeeinheit. Außerdem werden Zettel mit den Rallyefragen in den Kirchen ausgelegt sein. Noch ein wichtiger Hinweis für die Kirchenbesuche vor Ort: Die Kirchen in Altlußheim und in Neulußheim sind nur sonntags offen.

Info: Infos unter www.seelsorgeeinheit-hockenheim.de