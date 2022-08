Ein Stück Freude geschenkt

Reilingen. Auf den Aufruf der Reilinger Flüchtlingshilfe hat sich die Firma Baien mit Sitz in Böhl-Iggelheim gemeldet und sich dazu bereiterklärt, die Gemeinde und vor allem den ukrainischen Flüchtlingen mit einer großzügigen Sachspende zu unterstützen. Es wurden drei Laptops, die mit aktueller Technik (Ryzen Prozessor und SSD Technik) ausgestattet sind, an ukrainische Familien übergeben. Diese können sowohl in der Schule als auch privat bequem zum Surfen oder sonstigen Aufgaben genutzt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der Übergabe im Rathaus mit Bürgermeister Stefan Weisbrod, Anatol Gattig, als Vertreter der Firma Baien und den betroffenen Familien kam große Freude auf. Besonders den jugendlichen Familienmitgliedern sah man die Freude an.

Glückliche und lachende Gesichter

„Wir als Firma Baien freuen uns einen Teil dazu beitragen zu können, den Schülern den Start hier in Deutschland so angenehm wie möglich zu machen“, so Gattig, der mit seiner Familie in Reilingen lebt. „Gemeinsam kann man seine Kräfte bündeln und wird dafür mit glücklichen und lachenden Gesichtern belohnt. Wir freuen uns die Gemeinde Reilingen bei solch tollen Projekten zu unterstützen und diese aktiv mitzugestalten.“

Mehr zum Thema Technischer Ausschuss Kreis will Unterbringung im Ort Mehr erfahren Ausbau der A 6 Baustoffrecycling an der Autobahn bei Reilingen Mehr erfahren Hebel-Gymnasium Positive Erfahrungen gesammelt Mehr erfahren

Bürgermeister Stefan Weisbrod sprach seinen Dank für die Unterstützung persönlich aus: „Unser Dank gilt der Firma Baien, die es möglich gemacht hat, Freude zu schenken und ein Strahlen in die Gesichter unserer Ukrainer und Ukrainerinnen zu zaubern.“ zg