Geplante Flüchtlingsunterkunft in Reilingen: „Ablehnung ist ein Hilferuf“

Nicht nur für Dieter Rösch war es eine dunkle Stunde in der Geschichte des Gemeinderates. Der Sozialdemokrat, zu dessen politischen Grundüberzeugungen Solidarität mit den Armen und Schwachen unabdingbar dazugehört, hätte sich selbst nie träumen lassen, wie er in seiner Stellungnahme bekennt, einmal einer Flüchtlingsunterkunft seine Stimme zu versagen. Doch in diesem Fall blieb ihm keine andere

...