Der Reiterverein Reilingen hat eine sehr positive Bilanz zu seinem Turnierwochenende gezogen. Von Donnerstag bis Sonntag rollten die Kutschen über das Gelände am Sandweg. Bis auf kleine Schauer am Sonntagvormittag war auf das Wetter Verlass und so strömten neben den Teilnehmern auch zahlreiche Zuschauer auf das Vereinsgelände.

Neben den Dressurprüfungen am Donnerstag und Freitag stand

...