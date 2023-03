Männergesangsverein Reilingen ehrt langjährige Mitglieder

Reilingen. Nach dreijähriger Pause fand am vergangenen Sonntag wieder eine Winterfeier des Männergesangvereins 1902 statt. Vorsitzender Dr. Bernhard Spitzer begrüßte dazu zahlreiche Gäste in der Reilinger Fritz-Mannherz-Halle. Wegen der in den beiden Vorjahren ausgefallenen Winterfeiern standen in diesem Jahr als Schwerpunkt zahlreiche Ehrungen an, die aus den vergangenen Jahren nachzuholen waren: So kam es, dass Aktive und Passive für insgesamt über 1400 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden.

Den musikalischen Auftakt übernahmen die „Chory Feen“ und der Männerchor gemeinsam mit dem schwungvollen Stück „Oh Champs Élysées“ und dem Udo-Jürgens-Titel „Ihr von morgen“. Danach unterhielten die „Chory Feen“ das Publikum mit einem Frühlingslied und Leonard Cohens wunderschönem Titel „Hallelujah“, bevor der Männerchor mit dem „Frühlingserwachen“ und „Um uns die schönsten Blumen“ den gesanglichen Abschluss bildeten. Dirigiert und am Flügel musikalisch gekonnt begleitet wurden die Chöre von MGV-Dirigent Wolfram Sauer.

"Chory Feen" des Männergesangsvereins Reilingen feiern 25-jähriges Bestehen

Zwischen diesen einzelnen Liedbeiträgen nahm der MGV-Vorsitzende die Ehrungen für die aktiven und passiven Mitglieder vor, bei der insbesondere aufgrund des diesjährigen 25-jährigen Bestehens des Frauenchors „Chory Feen“ auch zahlreiche Gründungsmitglieder zu ehren waren. Mit einem Hinweis auf die am 30. April geplante Matinee anlässlich des Jubiläums der „Chory Feen“ beendete Bernhard Spitzer den offiziellen Teil.

Für 25 Jahre wurden zahlreiche Mitglieder geehrt, darunter auch viele Gründungsmitglieder des Frauenchores „Chory Feen“, der in diesem Jahr silbernes Jubiläum feiert. © mgv

Für Unterhaltung der zahlreich erschienenen Besucher bei Kaffee und leckeren Kuchen war auch gesorgt. Ninus Beblah spielte am Flügel drei gefühlvolle Stücke; insbesondere mit seiner abschließenden Interpretation eines Stückes aus dem bekannten Film „Die fabelhafte Welt der Amélie“ sorgte er für einen musikalischen Höhepunkt und erhielt dafür reichlich Applaus.

Die Geehrten beim MGV Für 75-jährige Vereinszugehörigkeit wurden Günther Krämer , Karl Keller , Sofie Krämer und Werner Weißbrodt geehrt. Seit 70 Jahren ist Werner Hoffmann Mitglied.

wurden , , und geehrt. Seit 70 Jahren ist Mitglied. Für 60-jährige Vereinszugehörigkeit wurden Jürgen Bickle , Rolf Bickle , Otto Brandenburger und Albert Weis geehrt.

wurden , , und geehrt. Zu Ehrenmitgliedern für 50 Jahre Zugehörigkeit wurden Friedrich Feth , Heinrich Feth , Heinrich Dorn , Helmut Freitag , Walter Dorn , Peter Schneider , Herbert Schneider , Walter Weißbrodt , Willi Salzgeber , Hans Treutlein , Robert Marquardt , Hermann Ding und Herwart Dorn ernannt. Seit 40 Jahren aktive Sänger sind Detlev Garvs und Uwe Schuppel .

, , , , , , , , , , , und ernannt. Seit 40 Jahren aktive Sänger sind Detlev Garvs und . Seit 25 Jahren Mitglied sind Hans-Peter Adolf , Ingrid Krämer , Karl-Heinz Ehehalt , Martin Pfahler , Melitta Klein , Rudi Askani , Sven Wirth , Wolfgang Spindler , Joachim Jonath , Hans Büchner , Isolde Salzgeber , Michael Mayer , Bruno Pfahler , Ulrike Schröder , Ludwig Markl , Gerda Kuppinger , Eva Scarciglia, Margret Schuppel , Esther Melm, Elli Hoffmann , Hilde Gebhard , Maria Dörfer , Renate Bechtel , Ingrid Weier , Vera Strittmatter , Gisela Sachse-Stumpf , Erika Pfahler , Ingeburg Koch , Claudia Geng , Hannelore Brandenburger , Waltraud Bickle , Ulrike Bickle , Patricia Bickle , Bärbel Baur , Petra Brandenburger , Klaus-Peter Brandenburger , Marianne Marker , Ludwig Bechtel und Friedlinde Ries .

, , , , , , , , , , , , , , , , Eva Scarciglia, , Esther Melm, , , , , , , , , , , , , , , , , , , und . Seit zehn Jahren Mitglied sind Gerd Krumbholz , Manfred Epp , Erika Schmitz , Rolf Schmitz und Giovanni Scarciglia.

Anschließend folgte noch die Verlosung der großen Tombola, in der die drei Glücksfeen Vanessa, Rebecca und Luisa zusammen mit Moderator Peter Geng in launiger Manier dafür sorgten, dass über 30 wertvolle Gewinne neue Besitzer fanden.

So gingen nach einem angenehmen und unterhaltsamen Nachmittag nicht nur die vielen Geehrten, sondern alle Besucher MGV-Winterfeier zufrieden nach Hause.