Osterhase kommt: Strahlende Kinderaugen im Haus der kleinen Hasen Reilingen

Reilingen. Da hat sich der Osterhase doch ganz still und heimlich in den Garten der kommunalen Kindertagesstätte „Haus der kleinen Hasen“ geschlichen. Und obwohl die Kinder so gut aufgepasst hatten, da sie wussten, dass der Osterhase in die Kindergärten immer etwas früher kommt als Zuhause, da ihm ja sonst die Zeit nicht reicht, um alle Ostergeschenke auszuliefern, haben sie ihn nicht gesehen.

Schon am Montag haben die Kinder für sich gut kombiniert, dass es nicht mehr lange dauern kann, denn ihre Osternester, die sie zuvor gebastelt hatten, waren plötzlich verschwunden. Beim gemeinsamen Osterfrühstück überlegten die „kleinen Hasen“, dass dies nur der „Hasenkollege“ gewesen sein kann, der ihre schönen Nester abgeholt hat, um sie dann wieder gefüllt zurückzubringen.

Und so hat er sich dann tatsächlich am Dienstagmorgen ganz unbemerkt durch den Garten der „Kleinen Hasen“ geschlichen und als erstes die Nester der Wiesenhasen-Gruppe versteckt. Aufgeregt suchten die Kinder ihre selbstgebastelten Nester. Im Sandkasten, zwischen den Büschen, an der Rutsche, überall im ganzen Garten hatte der Osterhase sie versteckt. Nachdem alle ihr Nest gefunden hatten, ging die Gruppe nach oben und schaute, was der Osterhase gebracht hatte. „Oh, wie toll“, hörte man gleich die ersten Kinder rufen, denn sie entdeckten ein Rasselei, ein Osterei und eine Eintrittskarte für das Bilderbuchkino im Osternest.

Gerade als die Kinder mit dem Auspacken fertig waren, hatte eine Erzieherin der Feldhasen einen Schatten im Garten gesehen und teilte es den Kindern mit. Als sie in den Garten kamen, waren auch ihre selbstgebastelten Nester im Garten versteckt, doch vom Osterhasen keine Spur. Das gleiche Spiel machte er dann nochmals mit der Wüstenhasen-Gruppe, auch hier schlich er sich still und heimlich in den Garten der Kindertagesstätte. Auch wenn die Kinder den Osterhasen nicht gesehen hatten, haben sie sich doch sehr über seine Geschenke gefreut.

Die Krippenkinder fanden ihre Osternester bei einem Spaziergang. Als sie bei den Schafen von Familie Behr vorbei kamen, sahen sie die Nester und begannen ganz laut nach dem Osterhasen zu rufen. Doch auch hier war er schon wieder verschwunden, doch die Kleinen hatten ganz viel Spaß beim Suchen und hatten sich ebenfalls riesig über ihre Überraschung gefreut.

Am Mittwochmorgen konnten dann alle Kinder vom „Haus der kleinen Hasen“ mit ihrer Eintrittskarte zum Bilderbuchkino in den Turnraum des Kindergartens kommen. Dort erzählten drei Erzieherinnen die Geschichte „Herr Hase und der ungebetene Gast“. Hierbei kam ein Entenküken bei Herrn Hase auf die Welt und dieser suchte mit der kleinen Ente dann erfolgreich ihre Familie. Die Bilder des Buchens wurden auf eine große Wand projiziert und die Geschichte dazu lebendig erzählt. So konnten die Kinder den Erzählungen sehr gut folgen.

Zu Besuch beim Bilderbuchkino waren einige Bewohner aus dem Awo-Seniorenwohnheim. Sie freuten sich an die lachenden Kindern und der schönen Hasen-Geschichte. Am Ende überreichten ihnen die Kinder als Ostergeschenk viele selbstgebastelte Kunstwerke und so bekamen auch sie Augen der Senioren vor Freude zu leuchten.