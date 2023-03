Reilingen bietet für Jugendliche Fahrt nach Frankreich an

Reilingen. Der beliebte Jugendaustausch zwischen Reilingen und der französischen Partnergemeinde Jargeau geht in die nächste Runde: Nachdem letztes Jahr 18 französische Jugendliche zwischen elf und 16 Jahren eine erlebnisreiche Zeit in der Kurpfalz verbrachten, freuen sie sich nun auf den Besuch aus Reilingen.

Der Jugendaustausch findet wie immer in der ersten Woche der Sommerferien statt, diesmal vom Donnerstag, 27. Juli, bis Donnerstag, 3. August. So bleibt noch genug Zeit für einen anschließenden Familienurlaub. Mit abwechslungsreichem Programm und entspannter Freizeit (organisiert vom französischen Partnerschaftsverein) können sich junge Menschen beider Gemeinden treffen, austauschen, Jargeau und die Region kennenlernen sowie neue Freunde finden. Ein ganz besonderes Ferienprogramm, das bestimmt nachhaltig in Erinnerung bleiben wird.

Teilnehmen können alle Jugendlichen aus Reilingen (in Ausnahmefällen auch aus Nachbargemeinden) zwischen zwölf und 17 Jahren. Die Jugendlichen werden privat bei Gastfamilien untergebracht. Französische Sprachkenntnisse sind nicht erforderlich: Wünschenswert ist einzig das Interesse an Frank-reich und an der Partnergemeinde, Freude an neuen Kontakten mit Gleichaltrigen, verbunden mit einer gesunden Portion Neugier.

Die lebendige Gemeinde Jargeau mit knapp 5000 Einwohnern liegt rund eine Stunde Fahrt von Paris entfernt, direkt an der Loire – mit einem kleinen Strand als idealer Treff für gemeinsame Aktionen. Es gibt dort also viel zu entdecken.

Geringe Kostenbeteiligung

Für die Teilnahme der Reilinger Kinder und Jugendlichen wird nur ein kleiner Beitrag für die Reisekosten erhoben – wenn dies ein Hinder-ungsgrund sein sollte, bitte der Freundeskreis Reilingen-Jargeau um Rücksprache. Alle weiteren Kosten, beispielsweise Eintrittsgelder, übernehmen die jeweiligen Partnerschaftsvereine und Gemeinden. Für Kost und Logis sorgen wechselseitig die Gastfamilien.

Ob erstmalig dabei oder Wiederholungsteilnehmer: Macht mit und füllt die europäische Freundschaft mit Leben! zg