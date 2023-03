Reilingen und Jargeau feiern im Mai wieder Jumelage

Reilingen. Nach dem letztjährigen erlebnisreichen Besuch in Jargeau steht nun der Gegenbesuch an. Bereits jetzt haben sich über 50 Gäste aus Jargeau angemeldet und freuen sich über die Reilinger Gastfreundschaft in der Zeit von Donnerstag, 18. Mai, Himmelfahrt, bis Sonntag, 21. Mai, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung.

Unter den Gästen sind „alte Hasen“ und Neulinge, auch Familien mit Kindern und Jugendlichen. Gerade für die erstmalig beteiligten Familien wäre es natürlich ideal, neue Gastfamilien in Reilingen zu finden, sodass frische Kontakte geknüpft werden können. In der Vergangenheit sind so schon viele Freundschaften entstanden.

Begegnung unter Freunden - abwechselnd in Deutschland und Frankreich

Für diejenigen, die noch nicht dabei waren bei der Jumelage: Neben weiteren Aktivitäten der Partnerschaftsvereine findet jährlich eine Begegnung statt, wechselweise in Jargeau und Reilingen. Fester Bestandteil – neben individuellen Unternehmungen – sind immer interessante Ausflüge und ein unterhaltsamer Festabend. Die lebendige Gemeinde Jargeau mit rund 5000 Einwohnern liegt am Ufer der malerischen Loire, rund eine Stunde Fahrt vor den Toren von Paris. Eine sehenswerte Region mitten in Frankreich, die eine Reise wert ist.

Nach Möglichkeit kommen alle Gäste bei freier Kost und Logis in Gastfamilien unter. Natürlich müssen die Gastfamilien nicht selbst bei allen Aktivitäten teilnehmen, eben-sowenig sind Sprachkenntnisse notwendig. Jeder so, wie er will und kann. Auch „Sprachunkundige“ werden sich wohlfühlen. Mit „Händen und Füßen“, einem Lächeln und der Unterstützung der „Mehrsprachler“ klappt immer alles.

Wer zusätzlich Interesse an einem kleinen Crash-Kurs in französischer Sprache hat, kann sich beim Freundeskreis melden.

Planungen für die Jumelage in Reilingen laufen auf Hochtouren

Das diesjährige Programm bekommt gerade den letzten Feinschliff, in Kürze informieren Gemeindeverwaltung und Freundeskreis über alle Details. Die Planung läuft auf Hochtouren, parallel gilt es, alle Gäste gut unterzubringen.

Wer sich also vorstellen kann, Gastfamilie zu werden und damit persönliche Kontakte zur Partnergemeinde Jargeau zu knüpfen, meldet sich bei Christiane Geigle (Gemeinde Reilingen), Telefon 06205/95 22 09, E-Mail christiane.geigle@reilingen.de, oder bei Christoph Scholz (Vorsitzender des Freundeskreises), Telefon 06205/10 00 55, E-Mail info@reilingen-jargeau.de.