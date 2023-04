Für Kinder ab vier Jahren bietet der SC 08 Reilingen ein spielerisches Bambini-Training an, in dem zunächst einmal sportliche Aktivität im Vordergrund steht. Kinder, die danach Fußball spielen möchten, werden Mitglied in „Scotty’s Kids-Club“, in dem die jungen Kicker durch Lob bestärkt werden.

© Lenhardt