Trauer um Walter Astor

Reilingen. Am Karsamstag verstarb Altgemeinderat Walter Astor, ein Urgestein der Gemeinde, im Alter von 88 Jahren. Er war in vielen Funktionen für sein stets selbstloses Engagement bekannt. Insbesondere wird sein Name mit seinem Engagement im Turnerbund Germania (TBG) verbunden. Als früherer aktiver Sportler diente er seinem Turnerbund über 60 Jahre als „Finanzminister“. Dank ihm und seiner sparsamen Haushaltsführung konnte der TBG alle finanziellen Herausforderungen der vergangenen Jahrzehnte meistern. Des Weiteren war Astor Gründungsmitglied des Vereins „Freunde Reilinger Geschichte“, dem er seit 1981 ununterbrochen im Vorstand angehörte.

Auch als Mitglied des evangelischen Kirchengemeinderates von 1972 bis 2001 war Astor als Bausachverständiger an sämtlichen Bauplanungen beteiligt. Er unterstützte die Sozialstation in Hockenheim, bei der Kultur- und Sportgemeinschaft war er als Vertreter des TBG bei den Sitzungen engagiert und von 1982 bis 1996 Kassenprüfer. Nicht zuletzt galt sein Verantwortungsgefühl seiner Heimatgemeinde, daher trug er im Gemeinderat Verantwortung von Mai 1975 bis Juni 1980 und wirkte dort für die Freie-Wähler-Fraktion.

1998 wurde Astor nach über 48 Berufsjahren, zuletzt bei der Stadtverwaltung Hockenheim, in den verdienten Ruhestand versetzt. Bei der Stadtverwaltung galt er als anerkannter und exzellenter Fachmann und auch als beliebter Kollege.

Walter Astor erhielt für sein Wirken die höchste deutsche Auszeichnung fürs Ehrenamt: das Bundesverdienstkreuz. Ferner war er Träger der Landesehrennadel Baden-Württemberg und der Bürgermedaille der Gemeinde Reilingen.

Walter Astor wird am Freitag, 14. April, 14 Uhr, auf dem Reilinger Friedhof beerdigt. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie. sz/zg/Bild: Privat