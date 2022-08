160 Edelkarossen aus aller Welt im Schwetzinger Schlossgarten

Schwetzingen. Für große und kleine Freunde historischer Automobile, schöner Mode, leckeren Essens, guter Jazz-Musik, blühender Gärten und Barockarchitektur ist die 18. Classic-Gala Schwetzingen vom 2. bis 4. September ein Muss.

Bei der Classic-Gala steht alles im Zeichen besonderer Oldtimer. In exklusiver Atmosphäre des barocken Schlossgartens werden dieses Jahr über 160 Edelkarosserien aus aller Welt der Baujahre zwischen 1890 und 1990 in Szene gesetzt. Darunter gibt es absolute Exoten und echte Klassiker des Automobils zu bestaunen. Der Internationale Concours d’Elegance lädt zu einer magischen Zeitreise in die automobile Erlebniswelt mit Sonderschauen ein. Eine Jury prämiert den schönsten Oldtimer und die beste Kostümierung.

Das traditionsreiche Oldtimer- Event der Extraklasse lockt seine Gäste am ersten Septemberwochenende auch mit programmatischen Highlights: Livemusik, Modenschauen, Kulinarik und eine Kunstausstellung. Wer außerdem mit einem zeitgenössischen Kostüm kommt, kann am historischen Picknick teilnehmen und sich mit Glück auf einen Couture-Preis freuen.

Gleich drei sensationelle Sonderschauen sind auf der Classic-Gala zu sehen. Auf der Schlossterrasse lebt die Marke „Röhr Automobile“ mit anmutigen Klassikern neu auf und auch die 110-Jahre-Jubiläumsschau der italienischen „Carrozzeria Bertone“ ist nicht zu überbieten – ein Jahrhunderttreffen für wahre Fans! Extravagant wird’s auf der US-Classic Car Concours: Die Gäste feiern bei American-Food und Musik „120 Jahre Cadillac“.

Ökologisch auf dem Schlossplatz

Für Fotografen, Influencer, Models und Künstler bieten sich einmalige Gelegenheiten für die perfekte Aufnahme – ein kostenloser Objektivverleih am SIGMAliner unterstützt. Partner Genesis ermöglicht gratis Probefahrten mit neuen Elektro-Modellen und schlägt die Brücke zur 7. ECOmobil-Gala auf dem Schlossplatz. Dort präsentieren wieder ausgewählte Aussteller nachhaltige Zukunftsmobilität – vom Fahrrad, Laufrad, E-Scooter bis zum Wasserstoffautomobil – der Eintritt dort ist kostenlos.