Programm zum 18. Concours d’Elegance im Schlossgarten vorgestellt

Ein Opel 7/34, Baujahr 1927, funkelt im Schlossgarten in der Sonne. Neben dem wahrscheinlich letzten offenen Wagen dieses Typs glänzen ein Alfa Montreal in Orange, ein amerikanisches Oldsmobile und ein Jaguar S-Type. Gegenüber präsentierten sich ein Opel GT und ein Mercedes R 107. „Der Park ist mit allen Plätzen durchgeplant, jedes Segment ist belegt“, sagt Johannes Hübner entspannt, als er am

...