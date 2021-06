"Alive Vocals" wollen Lebensfreude versprühen

Der Chor „Alive Vocals“ mit der Vorsitzenden Andrea Wilhelm ist bei der ersten Fête de la Musique in Schwetzingen am nächsten Montag, 21. Juni, 16 bis 21 Uhr mit von der Partie. „Wir freuen uns nach der so langen Abstinenz sehr darauf, endlich auch mal wieder ein Publikum zu haben. Es gibt nichts Schöneres, als den Zuhörern ein Lächeln auf das Gesicht zu zaubern. Und wenn sie dann noch im Takt dazu mitwippen, dann ist es perfekt“, sagt Andreas Wilhelm.

Die Idee dieser Veranstaltung gefällt ihr sehr gut: „Die Fête de la Musique ist der Ausdruck der Lebensfreude und der Spaß am Musizieren. Was ja auch bei uns im Chor das Motto schlechthin ist: Den Alltag für eine Zeit einfach hinter sich lassen und gemeinsam Singen. Das Schöne daran ist, dass alle Teilnehmer mit gleichen Bedingungen ohne Verstärker und Technik einfach nur mit ihrem Instrument oder Stimme teilnehmen. So kommen sich die Musikbeiträge auch bei räumlich kurzer Entfernung nicht in die Quere.“

Die Sänger von „Alive Vocals“ werden am Montag zwischen 19 und 20 Uhr zwischen Schlossplatz und Mannheimer Straße anzutreffen sein. „Wir werden vor allem bekannte Stücke, die jedem Zuhörer zum kurzen Innehalten und Verweilen anregen sollen, präsentieren“, macht Andrea Wilhelm Appetit. „Sicherlich wird keiner, der zuhört, einfach nur so stehen bleiben, sondern mit unseren Liedern mitgehen“, ist sie überzeugt.

Nach der harten Lockdown-Phase sind die Sänger froh, wieder open air proben zu können. „Die Online-Proben waren zwar eine Chance in Kontakt und mit dem Repertoire auf dem Laufenden zu bleiben, aber der Chorklang hat halt doch sehr gefehlt. Seit zwei Wochen treffen wir uns wieder open air und hoffen, dass das Wetter uns möglichst immer hold ist“, erzählt die Vorsitzende. Daher ist es nicht unverständlich, dass sie sich endlich wieder „Chorproben mit allen Chormitgliedern und nicht nur in kleinen Gruppen“ wünscht, dazu in „geschlossenen Räumen und somit wetterunabhängig“. Und: „Dass wir wieder Konzerte geben können. Nächstes Jahr feiern wir unser zehnjähriges Bestehen. Nach der langen Probenabstinenz, muss nun einiges aufgeholt werden. Vielleicht klappt es ja auch bald wieder, dass wir den Mehrzwecksaal im Bassermannvereinshaus für unsere Chorproben nutzen können. Das wünschen wir uns.“

Warum sollte man die Fête de la Musique in Schwetzingen nicht verpassen? „Stellen Sie sich vor, Sie laufen durch Schwetzingen und hören, egal, wo Sie gerade sind, Musik, Musik, Musik! Aus allen Genren, von Klassik bis Pop, gesungen und/oder instrumental. Da geht das Herz auf. Das steht für Lebensfreude, die wir uns nach der langen Corona-Pandemiepause wieder langsam aber sicher zurückholen möchten.“ Dieser Antwort von Andrea Wilhelm ist nichts hinzuzufügen. kaba