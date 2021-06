Querflöten erklingen vom Balkon der Musikschule in Schwetzingen

Schwetzingen. Musik liegt in der Luft, heißt es am nächsten Montag, 21. Juni, zwischen 16 und 21 Uhr in Schwetzingen. Dann ist die Spargel- und Festspielstadt erstmals Bestandteil der internationalen Fête de la Musique. Organisatorin Katharina Simmert von der Mozartgesellschaft freut sich, wenn viele Musiker, Vereine und Sänger das gesamte Stadtgebiet als große Bühne nutzen. Sie koordiniert Zeiten und Plätze. Und: Es sind weiter Musiker willkommen – zum Beispiel auch jene, die etwa in der Fußgängerzone mit leichtem Instrument auftreten. Von diversen Balkonen und aus Fenstern wird auch Musik erklingen: Sängerin Tanja Hamleh gastiert beispielsweise in den Redaktionsräumen unseres Verlags und wird zum Schlossplatz und zur Carl-Theodor-Straße hin ihre Opernarien darbieten.

Mit von der Partie ist unter anderem die Musikschule Bezirk Schwetzingen. Der stellvertretende Schulleiter Philipp Wolfart und Lehrerin Mariana Chacin Benitez freuen sich auf den Event.

Mariana Chacin Benitez ist mit Schülern dabei. © Lenhardt/Musikschule, privat

Wie gefällt Ihnen die Idee der Fête de la Musique?

Philipp Wolfart: Sehr gut. Schwetzingen hat musikalisch sehr viel zu bieten. Dieses breite Spektrum zu erleben, bietet viele Möglichkeiten der Vernetzung, Kommunikation und natürlich auch der Werbung. Es ist ein unkonventioneller, offener Rahmen mit viel Platz für Spontaneität und Überraschungen. Mit offenen Ohren die Stadt zu entdecken, stelle ich mir toll vor.

Mariana Chacin Benitez: Die Idee finde ich gut, da es ein tolles Ereignis ist, wenn von mehreren Standorten Musik erklingt.

Mit welchem Ensemble oder Musikern nehmen Sie teil?

Wolfart: Aus dem Musikschulgebäude werden einige Schüler zu hören sein, die zu diesem Termin eben Unterricht haben und die Öffentlichkeit daran teilhaben lassen. Es hat nun über eine extrem lange Zeit keine musikalischen Veranstaltungen mehr gegeben, da gibt es eine große Motivation, mal wieder etwas zeigen zu können – natürlich nur freiwillig. Die Musikschule wirkt vor allem als Vermittler, wir haben alle Schwetzinger Schüler und Lehrer informiert. Ich weiß also gar nicht genau, wer alles teilnehmen wird und lasse mich überraschen.

Chacin Benitez: Wir nehmen mit Querflöten-Solos und QuerflötenDuetten teil und treten auf dem Balkon der Musikschule auf.

Wie bereiten Sie sich vor? Treffen Sie sich vorab zum Proben?

Wolfart: Proben und Unterricht konnten ja lange nur digital stattfinden und seit Kurzem erst wieder in Präsenz. Die Schüler, die etwas beitragen möchten, haben mit ihren Lehrern in den langen Wochen und Monaten des Lockdowns das ein oder andere eingeübt, das nun gezeigt werden möchte.

Chacin Benitez: Wir bereiten uns mit intensiven Proben auf die Veranstaltung vor und sind dankbar, dass diese wieder erlaubt sind.

Was werden Sie darbieten?

Chacin Benitez: Wir haben ein buntes Programm für den Tag vorbereitet mit Stücken für Solo-Querflöte und Querflötenduette von verschiedenen Komponisten wie Carl Philipp Emmanuell Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Jacques-Christophe Naudot, Giacomo Gotifredo Ferrari und eine eigene Komposition von meiner Schülerin Greta Pfaffmann (Bild).

Was würden Sie sich für die Kultur – für die Musikschule – mit Blick auf die zurückliegenden Monate wünschen?

Wolfart: Dass durch umsichtiges Verhalten, Rücksichtnahme und Mitmenschlichkeit die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung Wirkung zeigen und wir ungebremst wieder musikalische Bildung vermitteln können. Chacin Benitez: Mit Blick auf die zurückliegenden Monate wünschen wir uns wieder mehr musikalische Veranstaltungen.

Warum sollte man die Fête de la Musique in Schwetzingen nicht verpassen?

Wolfart: Man wird sie nicht verpassen können, sie findet ja fast an jeder Ecke statt. Für verschiedene Arten der Musik offen zu sein, schadet uns allen nicht. Wer sich fragt, was in Schwetzingen musikalisch-kulturell alles los ist, wird sicher am kommenden Montag vieles entdecken können.

Chacin Benitez: Nach so einer langen Zeit ohne Konzerte ist es mit Sicherheit ein Erlebnis, wieder Livemusik hören zu können.