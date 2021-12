Als die Welde-Brauerei von Schwetzingen nach Plankstadt zog

Fast wäre er untergegangen, dieser besondere Jahrestag, der sowohl für Schwetzingen als auch für Plankstadt und vor allem für die Welde-Brauerei eine außergewöhnliche Bedeutung hat: Denn es ist genau 50 Jahre her, dass das Unternehmen seinen angestammten Sitz in der Spargelstadt verließ und sich in der Nachbargemeinde ansiedelte – eine Entscheidung, die vor allem in Schwetzingen für kommunales

...