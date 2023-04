Alvaro Soler sucht für Lara aus Schwetzingen einen Sommerhit aus

Schwetzingen/Berlin. Was für ein emotionaler Freitagabend: Noch bevor Alvaro Soler seine Entscheidung treffen musste, mit wem er in die nächste Runde bei der Sat.-1-Sendung „The Voice Kids“ geht, kullerten die Tränen – bei den Talenten, bei den Jurymitgliedern und beim Publikum. Mittendrin: Lara Maria Adams Silva aus Schwetzingen.

Die Schülerin der Südstadtgrundschule in Schwetzingen ist die Jüngste in dieser Gruppe des spanisch-deutschen Popsängers („Magia“) in den sogenannten „Knockouts“ (Ausscheidungsrunde). Mit ihr treten Blanche (11), Dominik (11), Joyce (11) und Andrea (10) an. Von Konkurrenzdenken ist dabei nichts zu spüren, allesamt feuern sich gegenseitig an, halten Plakate für den jeweiligen Bühnenakteur hoch. Lara bestätigt im Gespräch mit der Redaktion: „Wir haben uns super verstanden.“ Hier seien Freundschaften gewachsen, jeder hat dem anderen die Daumen gedrückt. „Wichtig war, dass wir alle Spaß hatten.“

Erst Pizza, dann Üben

Und dieser Spaß war auch bei den Übungseinheiten zu sehen: Zuerst wurde mit Alvaro Soler Pizza gebacken, dann gesungen. Es wirkte fast so, als sei der Musiker zum Ziehvater mutiert. Umso schwerer viel es ihm sichtlich, am Ende der „Knockouts“ eine Entscheidung zu treffen. Verständlicherweise: Denn seine fünf Talente lieferten ab.

„Ich habe die größte Verantwortung der Party an mein kleinstes (altersmäßig, Anm. d. Red.) Talent gegeben“, sagt Alvaro Soler im Einspieler, als er Lara aus Schwetzingen ankündigt. „Sie ist die sweeteste Person, die ich kenne, und hat eine sehr erwachsene Stimme“, so Soler über das zierliche Mädchen, das ihn bei den „Blind Auditions“ mit „Hey, Soul Sister“ von Train überzeugt hat.

Gute-Laune-Kracher auf Portugiesisch

Für die „Knockouts“ hat er für Lara, die neben Deutsch und Englisch auch Portugiesisch spricht, den portugiesischen Song „Ai Se Eu Te Pego (Nossa Nossa)“ von Michel Teló ausgesucht. Anfangs war das nicht ihr Lieblingslied, wie sie zugibt. Doch sie machte den Sommerhit aus dem Jahr 2011 zu ihrem nächsten Gute-Laune-Kracher und riss mit ihrem strahlenden Lachen alle Juroren sowie das Publikum mit. Alle fünf Kinder aus dem Team Alvaro Soler legten tolle Auftritte hin.

Gruppenkuscheln zum Abschied

Als der Moment des Abschieds von vier Talenten anstand, umarmten sich alle – Alvaro Soler inklusive. „Ich bin gerne mit euch auch nach der Show in Kontakt. Und ihr wisst ja, wenn ich in einer Stadt in eurer Nähe bin, gibt es auch die Möglichkeit, miteinander aufzutreten“, schickte er an Lara, Blanche, Andrea, Joyce und Dominik. „Wir sind für immer zusammen.“ Damit bleibt also auch für Lara eine Tür offen. Denn Alvaro Soler tritt am Sonntag, 6. August, um 19.30 Uhr bei „Musik im Park“ im Schlossgarten auf.

Ins Finale schaffte es Andrea. Nach der Entscheidung rollen viele Tränen über die Wangen. Doch es waren Tränen des Stolzes. Bei allen.

Hier gibt es das Video zum Auftritt von Lara.