Beeindruckende Stimmen für den Frieden

Einen fantastischen und bewegenden Abend erleben an diesem Sonntagabend um die 260 Gäste beim Benefizkonzert „Stimmen für den Frieden“ im Lutherhaus in Schwetzingen. Künstlergrößen aus der Region geben sich ein Stelldichein, um ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine zu setzen. Chako Habekost zum Beispiel ist mit dabei. Er habe zuerst gezögert, ob er wirklich Comedy auf die Bühne bringen soll, erzählte er. „Doch wenn wir den Humor verlieren, verlieren wir alles, was den Menschen ausmacht“, entschied er sich schließlich für herrliche Kostproben seiner Lachanimationskunst.

Beeindruckend war der Auftritt von der Schwetzinger Pianistin Tatjana Worm-Sawosskaja. Sie kam mit Yevhen Liebediev, einem Komponisten, der aus der ukrainischen Stadt Charkiw geflüchtet ist und bei ihr Unterschlupf gefunden hat. Anna Krämer (im Bild mit dem „TEQuartett“) gehörte zu den Organisatoren, sang und moderierte.

Wir berichten noch ausführlich.



