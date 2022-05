Beim Spargelsamstag geht es in der Schwetzinger Innenstadt rund

Schwetzingen. Oliver Engert wollte es noch gar nicht so richtig glauben: „Gerade ist meine Wetter-App beim Samstag von Gewitter auf Sonnenschein umgesprungen“, erzählt der neue Geschäftsführer des Stadtmarketings (SMS), für den der Spargelsamstag sein erstes großes Event ist. Und mit dem Wetter stehen und fallen solche Straßenfeste eben. In der Vergangenheit gab es an diesem ersten Mai-Wochenende schon das komplette Programm von Sommertemperaturen über Dauerregen bis hin zur Rückkehr von Winterjacke und Glühwein.

Aber jetzt scheint es für die Großveranstaltung nach drei Jahren Pause gut auszusehen. Die Vorhersagen lassen auf Sonnenschein, angenehme 21 Grad und selbst in den Abendstunden noch erträgliche Temperaturen hoffen. Aber dann können sich die Spargelsamstag-Besucher auch warm tanzen, wenn ab 17.30 Uhr nacheinander auf der Kleine-Planken-Bühne unserer Zeitung die regionalen Bands „Music Power“, „The Chaotics“ und „Who2Ladies?“ für Party sorgen.

Das wird der stimmungsvolle Abschluss eines langen Tages, der am Vormittag auch mit Musik beginnt: Zudem haben wir noch einen weiteren Programmpunkt an der Bühne. Um 10.15 Uhr wird der evangelische Posaunenchor unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer den Spargelsamstag vor dem Lutherhaus eröffnen, ehe im Anschluss die Blaskapelle aus der oberbayerischen Partnergemeinde Karlshuld ab 10.30 Uhr den Startschuss für das Bühnenprogramm gibt.

Eröffnung auf den Kleinen Planken

Offiziell eröffnet wird das Fest um 11 Uhr, wenn Spargelkönigin Anna I., Oberbürgermeister Dr. René Pöltl und SMS-Geschäftsführer Oliver Engert einige besondere Gäste aus den Partnerstädten begrüßen werden. Unter anderem werden Marie Viroux, die Beigeordnete und Stadträtin für Städtepartnerschaften aus dem französischen Lunéville, Bürgermeister Michael Lederer und Rosenkönigin Stefanie aus Karlshuld, Spargelkönigin Annalena aus Schrobenhausen und Weinprinzessin Svenja aus dem pfälzischen Wachenheim erwartet.

Die Besucher aus den Partnerstädten werden sich dann quasi direkt nach der Eröffnung zum „Platz der Freundschaft“ in der Hildastraße begeben, wo um 12 Uhr die Open-Air-Wanderausstellung der Partnerstädte Schwetzingen und Karlshuld anlässlich 220 Jahre Auswanderung von Schwetzingen ins Donaumoos ihre Premiere feiert.

Ansonsten ist am Spargelsamstag in der gesamten Innenstadt etwas geboten: Auf dem Schlossplatz gibt es nicht nur ein sportliches Programm für Kinder und Jugendliche, sondern auch Livemusik. Spieler des Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim geben Autogramme und der Stadtmeister im Spargelweitwurf wird gesucht. Modeschauen, der Spargelschälwettbewerb, Aktionen in den Geschäften und vieles mehr runden die Vielfalt des Tages ab.

Nicht zu vergessen ist das kulinarische Angebot rund um den Spargel: So gibt es Gaumenfreuden, in denen das königliche Gemüse im Mittelpunkt steht, an vielen Ständen – zwischen Bodenständigkeit und Extravaganz bewegt sich das ausgefallene Angebot. „Es darf nach Herzenslust geschlemmt und verkostet werden“, freut sich Oliver Engert.