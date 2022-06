Bilanz der Schwetzinger Bauern: „Zu viel Spargel – zu wenige Kunden“

„Ich habe dieses Jahr erst einmal Spargel gegessen, das muss ich jetzt noch nachholen“, sagt die Kundin zu Sonia Schäufele an ihrem Verkaufsstand. Viel Zeit bleibt der jungen Dame aber nicht mehr – zumindest, wenn sie ihr Stangengemüse auf einem der sechs Schwetzinger Höfe kaufen will. Denn alle machen am nächsten Wochenende 11./12. Juni Schluss – entweder samstags oder

...