Carl-Theodor-Schule Schwetzingen: Schulteam löst Ticket fürs Landesfinale

Schwetzingen. Die Handballmannschaft der Carl-Theodor-Schule Schwetzingen trat in der Wettkampfklasse I (Jahrgänge 2003 bis 2007) beim Bezirksvergleich von „Jugend trainiert für Olympia“ an. Die Mannschaft, die ausschließlich aus Spielern der Jahrgänge 2004 und jünger besteht, empfing in eigener Halle fünf weitere Schulen aus dem gesamten Regierungspräsidium Karlsruhe, um sich das Ticket für das Landesfinale zu sichern.

Im ersten Spiel, einem torarmen 7:6-Sieg gegen das Otto-Hahn-Gymnasium aus Karlsruhe, hatten beide Abwehrreihen alle Hände voll zu tun und taten dies auch mit Bravour, sodass sich in den 20 Minuten Spielzeit ein sehr enges Spiel abzeichnete. In der zweiten Begegnung ging es offensiver zur Sache. Gegen die Mannschaft der Eduard-Spranger-Schule aus Freudenstadt entwickelte sich eine schnelle Partie, dei die Carl-Theodor-Schüler mit 15:13 für sich entscheiden konnten.

Durch die beiden Siege in der Vorrunde war das Halbfinal-Ticket gesichert. Dort wartete mit der Integrierten Gesamtschule Heidelberg die Mannschaft, gegen die die Carl-Theodor-Schule im vorangegangenen Kreisentscheid noch den knappsten Sieg errungen hatte. In dieser Begegnung war die Abwehr im Zusammenspiel mit einem starken Torhüter für die Heidelberger kaum zu überwinden, sodass sich der deutliche 13:3-Erfolg schon früh abzeichnete.

Nach einer kurzen Erholungspause stand das Finale gegen das Ludwig-Frank-Gymnasium aus Mannheim an. Hier kam man gut ins Spiel, was sich in einer Pausenführung von 8:7 widerspiegelte. In der zweiten Halbzeit zeigte die Abwehr im Zusammenspiel mit dem Torhüter erneut eine starke Leistung, sodass am Ende ein nie gefährdeter 13:7-Sieg auf der Anzeigetafel stand.

Im nächsten Schritt stellt sich die Mannschaft der Carl-Theodor-Schule nun der Herausforderung des Landesfinales. Dort treffen die Schwetzinger als Vertreter des Regierungspräsidiums Karlsruhe auf die besten Vertreter der Regierungspräsidien Stuttgart, Freiburg und Tübingen. Ein genauer Termin für das Landesfinale steht noch nicht fest.

Es spielten: Luca Berghoffer und Tim Rabe im Tor; Ilkkan Arikan, Jannik Bauer, Noah Labs, Lennart Saar, Falko Döring, Luc Baumgärtner, Cameron Villa Apps, Paul Grüneberg, Matti Keller und Robin Wetterich.