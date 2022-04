Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Comenius-Schule - Austausch mit CDU-Landespolitiker Andreas Sturm Comenius-Schüler fordern: Praktische Talente zertifizieren

Jugendliche der Comenius-Schule in Schwetzingen wenden sich in einem Brief an den CDU-Landtagsabgeordneten Andreas Sturm mit einer konkreten Bitte.