Den Koran beleuchten

Die Gemeinde der Ahmadiyya Muslim Jamaat zeigt innerhalb der Interkulturellen Woche eine Koran-Ausstellung. Unter anderem werden Koranausgaben in verschiedenen Sprachen, ein Koran in Großformat und ein Koran für Blinde ausgestellt sowie zu einem Austausch bei einer kleinen Erfrischung eingeladen.

Die Vielfalt und die Mystik des Koran stehen bei der Ausstellung und dem Austausch von diesem Freitag, 30. September, bis Sonntag, 2. Oktober, jeweils von 10 bis 18 Uhr in der Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt in der Hebelstraße 6 in Schwetzingen im Mittelpunkt. Die öffentliche Debatte über den Islam und insbesondere den Koran beschränkt sich häufig auf einzelne Aspekte wie Fundamentalismus oder Extremismus. Gerade dieser selektiven Wahrnehmung will diese Ausstellung entgegenwirken, weil sie den Koran in seiner Gesamtheit in den Blick nimmt und dabei die äußerliche, sowie innerliche Schönheit des Koran präsentiert. Dadurch soll nicht zuletzt der interkulturelle Frieden in der Gesellschaft gefördert werden. zg