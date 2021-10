Der Kaiser kommt vorbei

Schwetzingen. Nachdem „Das weiße Rössl 2020“ zunächst draußen bei der Bühne im Park seine Premiere feiern durfte (wir berichteten), zieht die musikalische Komödie nun in den Innenraum des Schwetzinger Theaters am Puls. Die Indoor-Premiere findet diesen Freitag, 15. Oktober, statt und ist bereits ausverkauft, doch eine Woche später und auch im November stehen bereits weitere Vorstellungen an.

Zu den Unterschieden zwischen der Open-Air-Version des Stücks und dem, was die Menschen nun zu sehen bekommen werden, hat Intendant Joerg Steve Mohr durchaus einiges zu sagen. „Es ist noch einmal Text dazu gekommen und außerdem hat der Kaiser höchstpersönlich einen Auftritt“, blickt er im Gespräch voraus. „Zudem wirkt im Innenraum natürlich das Lichtkonzept sehr viel besser als das noch bei der Bühne im Park der Fall war.“

Ob es nun besser ist, das Stück draußen oder drinnen aufzuführen, da möchte der Intendant sich nicht festlegen. „Es ist einfach anders. Die Version, die die Zuschauer jetzt zu sehen bekommen, wird länger sein und hat mehr kabarettistischen Inhalt. Außerdem ist das Publikum viel näher am Geschehen, fast schon mittendrin.“

„Der Goldne Topf“ ist ausverkauft

Doch an diesem Wochenende steht noch mehr beim Theater an. So ist die Joy-Fleming-Hommage „Iwwa die Brick“ wieder im Programm und wird am Sonntag, 17. Oktober, erstmals seit längerer Zeit aufgeführt. Am Samstag, 16. Oktober, gibt es eine weitere Vorstellung der ambitionierten E.T.A.-Hoffmann-Adaption „Der Goldne Topf“ – diese ist allerdings wie eine weitere Vorstellung Ende des Monats bereits vollständig ausverkauft.

