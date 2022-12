Die Romantik des Gedränges auf dem Schwetzinger Weihnachtsmarkt

Im Verkaufszelt von Tatjana Bitto-Scherstück im Ehrenhof des Schlosses drängen sich die Menschen beim ersten Besuch so sehr, dass an ein Durchkommen zunächst nicht zu denken ist. Das finale Wochenende des Schwetzinger Weihnachtsmarktes ist in vollem Gange und trotz der Eiseskälte sammeln sich die Besucher in rauen Mengen an den Ständen, um sich – womöglich – kurz vor Heiligabend noch mit

...