Ein Gratiskonzert in drei Dimensionen

Die Pianistin Tatjana Worm-Sawosskaja gestaltet am Samstag, 28. August, um 18 Uhr im Lutherhaus in Schwetzingen ein Konzert im dreidimensionalen Format. Sie bringt dabei Werke von Beethoven, Liszt und Rachmaninow zu Gehör und paart dies mit interessanten und unterhaltsamen Geschichten über die Komponisten sowie die Entstehung der Werke. Dazu zeigt sie passende Bildprojektionen. Das Besondere ist nicht nur die Konzertart: Sie sammelt zudem Spenden für ein Bauwerk. Es wird daher kein Eintritt fällig, Geldspenden sind jedoch erwünscht.

„Das Ziel des Projektes ist es, durch den freien Eintritt – und dem Sponsoring Dritter – den Zugang zu einem klassischen Klavierkonzert für alle zu ermöglichten und durch die dreidimensionale Gestaltung mit Klaviermusik, Moderation und Bildprojektion die klassische Musik für alle verständlich zu machen“, verdeutlicht die engagierte Initiatorin. Der Hauptsponsor des Konzertes ist der Deutsche Musikrat. Die Künstlerin wurde in diesem Jahr zu Stipendiatin dieses Forums innerhalb des Programms „Neustart Kultur“ bewertet und auf Grund ihres bisherigen Lebenswerkes und künstlerischen Leistungen nominiert. Der Deutsche Musikrat unterstützt dieses einmalige Projekt und übernimmt die komplette Künstlergage von Tatjana Worm-Sawosskaja. Die Schirmherrschaft trägt Schwetzingens Oberbürgermeister Dr. Réne Pöltl.

Unterstützung für die Heimat

Tatjana Worm-Sawosskaja setzt sich für ihre Geburtsstadt ein. © Worm-Sawosskaja

Ein weiteres Ziel des Projektes „Klassik für alle“ ist es, anderen Menschen zu helfen. Die Spenden der Zuhörenden gehen zugunsten des Wiederaufbaus des Glockenturmes der russisch-orthodoxen Kirche des Heiligen Alexander Newskij in Termes, Usbekistan, der Geburtsstadt von Tatjana Worm-Sawosskaja. In Folge des staatlichen Atheismus in der Sowjetunion wurde die 1910 erbaute Kirche wie viele andere im Jahr 1927 geschlossen und ihr Glockenturm abgerissen. Nach der Schließung diente die Kirche erst als Militärkrankenhaus, dann als Munitionslager und später als Sportsaal. Seit 1990 ist die historische Kirche wieder geöffnet. Ihr Inneres bietet Platz für 1500 Personen.

„Leider besteht die Kirchengemeinde aus zu wenigen Mitgliedern, da nach dem Ende der Sowjetunion viele Usbekistan für immer verlassen haben“, macht Worm-Sawosskaja deutlich. Aus eigener Kraft schaffen es die Verbliebenen nicht, den Wiederaufbau des Glockenturms und die Restaurierungsarbeiten zu finanzieren. Es ist eine große Herzensangelegenheit von Tatjana Worm-Sawosskaja, der kleinen christlichen Gemeinde mitten in Usbekistan zu helfen.

„Die Musik ist die Sprache meiner Seele. Dieses kostbare Gut möchte ich an die Menschen vermitteln und dadurch ihre Herzen erreichen“, lautet dabei das Motto der Konzertpianistin. Seit 2017 führt sie die Konzertreihe „Klassik für alle“ mit großem Erfolg in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz durch. Das Konzert am Samstag, 28. August, eignet sich für die ganze Familie. Es dauert eine Stunde ohne Pause. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Es gelten die dann aktuellen Corona-Regeln. zg

Gratiskarten und Spenden Gratiskarten für das Konzert können bei der Buchhandlung Kieser, Carl-Theodor-Straße 4, in Schwetzingen abgeholt werden. Restkarten gibt es an der Abendkasse. Weitere Informationen erteilt Tatjana Worm-Sawosskaja, E-Mail: t.worm-sawosskaja@web.de, Telefon: 0172/75 07 439, www.worm-sawosskaja.de Spenden für den Glockenturm können auf folgendes Konto überwiesen werden: Tatjana Worm-Sawosskaja, IBAN DE08 600 100 700 757 055 700 Betreff: „Die Glocke“. zg