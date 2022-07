Ein „Slàinte mhath“ auf den Genuss

Die Premiere auf der Blumenwiese hat 2021 schon recht gut geklappt. Und wegen der Pandemieeinschränkungen Anfang des Jahres setzt Veranstalter Joe Seidel auch dieses Jahr wieder auf die Open-Air-Version der Verbrauchermesse Whisky Spring am Wochenende im Schlossgarten. Und da es keine Besucherbeschränkungen mehr gibt, gibt’s für alle drei Slots am Freitagabend von 17 bis 22 Uhr, am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr noch für 12 bis 15 Euro Tickets an der Schlosskasse oder im Netz unter www.whisky-spring.de. Auch für die Tastings, die jetzt wieder stattfinden dürfen, sind freie Plätze im Internet oder am Infostand am Messeeingang verfügbar.

Joe Seidel hat fast alle Aussteller aus dem vergangenen Jahr wieder an Bord und einige neue Anbieter am Start. Beispielsweise Eggers und Franke, der Importeur von Bruichladdich, Balblair, Old Pulteney, Bushmills und Westland. Premiere in Schwetzingen hat auch das Brühler Whisky-Haus ( Brühl bei Köln), das seit Jahren unter dem Namen „Dream of Scotland) eigene Fassabfüllungen auf den Markt bringt, die oft schnell ausverkauft sind. Auch der unabhängige Abfüller Cadenheads ist nach einjähriger Pause wieder in Schwetzingen am Start. Die Messeabfüllung „Bad nah-Achlaise“ ist eine Besonderheit – ganz kupferfarben als zehnjähriger leicht getorfter Tropfen, der ein zweijähriges Madeira-Finish genießen durfte. Der Grundstoff dafür stammt übrigens von der Brennerei Loch Lomond. Den gibt’s exklusiv am Infostand am Messeeingang für 79 Euro zu kaufen.

Zwei Pfälzer Top-Destillen

Echte Schätzchen bieten die Stände bei der Whisky Spring. Da kann man auch mal was probieren, was man sich sonst als Flasche vielleicht nicht leisten würde. © Lederer

Wer sich auf die deutschen Whisky-Hersteller einlässt, der kann inzwischen wirklich tolle Geschmacksentdeckungen machen. So sind dieses Jahr gleich zwei Top-Anbieter aus der Pfalz im Schlossgarten: Thomas Sippel aus Weisenheim am Berg hat neben seiner inzwischen umfangreichen Weinfass-Range zwei Highlights am Start: Eine sechsjährigen Fassstärke (63,5 Prozent), die komplett im Merlot-Fass reifen durfte und mit ihrem dunklen Teint an ganz alte Tröpfchen erinnert. „Und ich habe aus zehn verschiedenen Weinfässern einen ganz neuen ,Pop Art of Blend’ cuviert“, sagt Thomas Sippel stolz.

Aus Bad Dürkheim kommt Ralf Hauer alljährlich in die Sommerresidenz, um seine Whisky-Spezialitäten der Marke „Saillt Mór“ verkosten zu lassen. Sein Double Wood ist wahrlich außergewöhnlich, denn der lag zuerst drei Monate im Sherry- und anschließend fünf Jahre im Bourbon-Fass. Der hat damit sein Finish schon vorab bekommen und ist außergewöhnlich lecker und samtig im Abgang. Weiterhin im Angebot ist seine „Pfälzer Eiche“ und neu in der Abfüllung ist ein leicht getorfter Whisky, der für sechs Jahre und zwei Monate im Woodford Reserve Bourbon Fass gereift ist, die Fassstärke hat 57,7 Prozent.

„Irisch Whiskeys“ sind die Leidenschaft von Mareike Spitzer. Sie bringt Michael Clancy von der „Lough Ree Distillery“ mit, einer kleinen familiengeführten Destillerie, die unter „The Bridge“ Einzelfassabfüllungen macht. Als Sonderabfüllung hat sie auch von „2 Stocks“ ein Tröpfchen im Gepäck, das ein Honey-Bourbon-Finish genießen durfte – lecker für den Sommer. Genau wie die Mix-Angebote, die sie passend fürs warme Wochenende am Start hat. Und noch ein Tipp: Mareike Spitzer hat eine Besonderheit aus Nordirland am Start: Die Short Cross Destille hat eine aus Roggen und Gerste gemischte Maische angesetzt und daraus einen leckeren Whiskey gebrannt, der vier Jahre gelagert wurde.