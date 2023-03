Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Sonntag mit kostenlosem Parken und offenen Geschäften Energie-Messe Rhein-Neckar in Schwetzingen eröffnet

Am Eröffnungstag war die 15. Energie-Messe Rhein-Neckar in Schwetzingen sehr gut besucht. An diesem Sonntag, 26. März, gibt es wieder zwischen 11 und 18 Uhr Infos aus erster Hand - und es ist verkaufsoffener Sonntag.