Neuer Aussteller bei der Energie-Messe in Schwetzingen an Bord

Der EnBW-Stand ist fertig. Marc Bidlingmaier (l.) und Tom Grüber vom Messebauer Display Müller legen letzte Hand an am Mobiliar. Der Macher der Energie-Messe Rhein-Neckart, Holger Müller (r.), ist voller Vorfreude auf die zweitägige Veranstaltung an diesem Samstag und Sonntag.

© Widdrat