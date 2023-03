Klimaschutz – so kann jeder im Raum Schwetzingen mitmachen

Der Kurs „klima.fit“ ist ein Weiterbildungsangebot der 149 Volkshochschulen in ganz Deutschland. Teilnehmende setzen sich mit Folgen der Klimakrise global, regional und für ihre Kommune auseinander und tragen mit Emissionseinsparungen zum Klimaschutz bei. Sie vernetzen sich mit engagierten Mitbürgern in ihrer Region und treiben Klimaschutz gemeinsam voran. Auch die Volkshochschule Bezirk Schwetzingen ist bei diesem Angebot mit an Bord. Wir haben bei VHS-Leiterin Gundula Sprenger nachgefragt, was genau angeboten wird und um was es dabei geht.

Was genau wird in Schwetzingen wann passieren?

Gundula Sprenger: In Kooperation mit dem Büro für Klimaschutz, Energie und Umwelt der Stadt Schwetzingen gibt es das Angebot „Blended Learning – Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich tun?“, welches sechs Termine in Präsenz oder online beinhaltet. Maren Axmann ist Umweltpädagogin und Referentin. Los geht’s am Mittwoch, 29. März. Rund um den Globus fordern Menschen ein entschlossenes Handeln für mehr Klimaschutz von der Politik. Die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben deutlich gemacht, wie anfällig unser Leben gegenüber äußeren Einwirkungen ist undwas das für unseren Alltag bedeuten kann. Dass die Auswirkungen des Klimawandels auch Deutschland betreffen, merken wir immer deutlicher, beispielsweise durch vermehrte Hitzetage über 30 Grad, Dürren, Starkniederschlagsereignisse oder durch den steigenden Meeresspiegel. Klimaschutz und Klimaanpassung sind heute auch eine zentrale Aufgabe der Kommunen.

Die Schwetzinger Volkshochschulleiterin Gundula Sprenger. © VHS

Um diese Aufgaben wahrnehmen zu können, braucht die Kommune Bürgerinnen und Bürger, die sich gemeinschaftlich engagieren, mit den Hintergründen vertraut machen und wissen, wie sie sich in ihrem persönlichen Umfeld schützen und anpassen können. Diese Informationen vermittelt der innovative Kurs Klimafit. An den sechs Kursabenden werden die Teilnehmenden mit den wissenschaftlichen Grundlagen zum Thema Klima und Klimawandel vertraut gemacht. Der Fokus liegt auf Veränderungen, die der Klimawandel in Deutschland und in Ihrer Region herbeiführt. Darüber hinaus gibt der Kurs Anregungen zum gemeinsamen Handeln sowie effektiven Klimaschutz und Möglichkeiten zur Vernetzung mit relevanten Akteure in der Kommune.

Wie muss ich mir dieses Vernetzen vorstellen?

Gundula Sprenger: Wir möchten gerne, dass die Klimaakteure sich noch besser kennenlernen und wirklich vernetzen, untereinander und auch mit der VHS und besonders das Thema für die Bürger so platziert wird, dass jeder bei Fragen gleich weiß, an wen er sich wenden kann. Ich bin mir bewusst, dass dazu viel gemeinsames Wollen, eine gute Kommunikation, die Voraussetzung ist. Kommunikation zwischen Politik, Beratungsstellen, Antragsbegleitung für Fördergelder, Handwerkerbetrieben und Bevölkerung. Die Energie-Messe in Schwetzingen, die an diesem Wochenende stattfindet, ist dabei ein ganz wichtiger, erfahrener Player.

Termine und Anmeldung In Schwetzingen wird der Kurs „klima.fit“ viermal mittwochs in Präsenz in der Volkshochschule (29. März, 19. April, 10. Mai, 14. Juni) und zweimal dienstags online (25. April und 23. Mai) jeweils von 18 bis 21 Uhr angeboten (20 Euro).

Welche Zielstellung haben sich die Volkshochschulen gesetzt damit? Und was würden Sie sich für die Angebote zum Thema in Schwetzingen wünschen?

Gundula Sprenger: Ich wünsche mir, dass unser Kurs, der nur eine geringe Kursgebühr hat und hoch gefördert wird, viele Teilnehmende haben wird. Und ich wünsche mir, dass wir in Schwetzingen einen guten, gemeinsamen Weg hin zur Klimaneutralität beschreiten. Der Kurs „klima.fit“ ist ein klitzekleiner Informationsbaustein dafür.

Mein Ziel schließt sich auch den Zielen unserer Umweltämter an, alle Akteure miteinander ins Gespräch zu bringen, nicht in Angst, sondern konzeptionell zu kommunizieren, damit Maßnahmen umgesetzt werden können, von denen unser Weg zur Klimaneutralität und damit wir alle profitieren.