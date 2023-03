Experten sprechen über Wärmeversorgung der Zukunft

„Wärmewende und Tiefe Geothermie in der Kurpfalz“ ist eine Veranstaltung an diesem Freitag, 31. März, um 19 Uhr im Palais Hirsch in Schwetzingen überschrieben. Zu dieser lädt der grüne Landtagsabgeordnete Dr. Andre Baumann ein.

„Für die Wärmewende müssen und werden wir bis 2030 aus der Kohlenutzung aussteigen“, sagt der Wahlkreisabgeordnete. „Um die Wärmeversorgung in der nördlichen Kurpfalz auch in Zukunft zu sichern, werden wir unter anderem Wärme aus der Tiefen Geothermie nutzen, die wir ins Fernwärmenetz einspeisen.“

Um die Bürgerinnen und Bürger fachkundig zu diesem Thema zu informieren, hat Baumann Professor Dr. Eva Schill vom Karlsruher Institut für Technologie eingeladen. Schill forscht beim Landesforschungszentrum Geothermie seit vielen Jahren an der Nutzung der Tiefen Geothermie und ist eine europaweit anerkannte Expertin auf diesem Gebiet, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Büro Baumann. In ihrem Vortrag wird sie erklären, welche Formen der Geothermie es gibt und wie sicher und umweltfreundlich Erdwärme bei uns und weltweit genutzt werden kann. Die MVV Energie AG aus Mannheim wird als lokale Lieferantin für Energie mögliche Szenarien für die Entwicklung der Wärmeversorgung, insbesondere der Fernwärme, in der Region vorstellen.

Im Anschluss an die beiden Fachvorträge werden die Referentinnen und Referenten sowie weitere Akteure der Wärmewende, zum Beispiel von der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA-BW)und der GeoHardt GmbH, für Fragen und Diskussionen anwesend sein. Der Eintritt ist frei und eine Anmeldung nicht notwendig. zg