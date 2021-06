Fête de la Musique in der Schwetzinger Innenstadt

Nach langer, unvermeidlicher Kulturpause tut sich etwas in Schwetzingen: An diesem Montag findet erstmals die Fête de la Musique statt. Selbstverständlich ist das musikalische Angebot sehr umfangreich – einen Überblick bieten wir Ihnen hier.

Auf den Kleinen Planken gibt es gleich mehrere Veranstaltungsorte. So wird in der evangelischen Kirche Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer an der Orgel zu hören sein, an der Musikschule wird es Flötendarbietungen von den Schülern Greta, Simon und Naomi geben, sowie einen Auftritt von Sängerin Gabi Schall. Ebenfalls auf den Kleinen Planken treten Chansonsängerin Rosi Goos und auch der evangelische Kirchenchor auf. Am Lutherhaus werden Athi Rocks auftreten und Josie Stickdorn Gitarre spielen. Später am Abend gibt es dort die Band der Musikschule Hockenheim zu hören.

Die Auftrittsorte Kleine Planken mit evangelischer Kirche und Lutherhaus-Vorplatz. Mannheimer Straße, Hausnummer 20 (Höhe Telefonladen). Welde-Brauhaus (Balkon). Ristorante Quadrato. Bahnhof (Vorplatz). Schlossplatz: Schwetzinger Zeitung, Palais Hirsch. „HörBar“ (Durchgang zwischen Schlossplatz und Dreikönigstraße). Ehrenhof des Schlosses. Gänsplatz in der Hebelstraße (gegenüber Rathaus). Hebelhaus (Hebel-/Hildastraße). Kirche St. Pankratius. Wohngebiete Schälzig (auch GRN-Klinik) und Hirschacker. sz

In der Mannheimer Straße 20 wird es Auftritte der Gesangsschüler von Elena Spitzner geben sowie eine Klavierdarbietung von Tatjana Worm-Sawosskaja. Außerdem dürfen sich Besucher dort auf die Gruppen Evas Schwestern und d’accord (vom Sängerbund) und den Alive Vocals-Chor freuen.

Auf dem Balkon des Welde-Brauhauses bekommt man ebenfalls Athi Rocks zu sehen und hören und des Weiteren eine erneute Chance den Gitarrenklängen von Josie Stickdorn zu lauschen – Letztere tritt zudem auch beim Ristorante Quadrato auf. Dort wird es eine weitere Darbietung von d’accord sowie der Stadtkapelle geben. Die Stadtkapelle tritt zudem auch am Bahnhof auf, genau wie der Gospelchor und ein weiteres Mal Athi Rocks.

Natürlich geht es auch auf dem Schlossplatz gleich an mehreren Stellen hoch her. Direkt aus der Redaktion der Schwetzinger Zeitung wird Opernsängerin Tanja Hamleh zu hören sein. Am Palais Hirsch findet zudem der Auftakt der Fête de la Musique statt, mit Nikolaus Friedrich, dem musikalischen Leiter der Mozart-Gesellschaft an der Klarinette. Dort darf man sich außerdem auf weitere Auftritte von Tatjana Worm-Sawosskaja, Rosi Goos und den Alive Vocals freuen, sowie auf Fathers & Sons. An der „HörBar“ im Durchgang zwischen Schlossplatz und Dreikönigstraße sollen einmal mehr Josie Stickdorn, Athi Rocks, Rosi Goos sowie der Gospelchor und die SchwetSingers die Zuhörer begeistern.

Auch der Ehrenhof des Schlosses wird bespielt und es fällt einmal mehr auf, wie schwer beschäftigt viele Künstler heute sein werden: Josie Stickdorn und die SchwetSingers treten auch hier auf, außerdem wird der Posaunenchor zu hören sein, der zudem an der GRN-Klinik singen darf. Im Abschnitt Hebelstraße darf der evangelische Kirchenchor zweimal zum Zuhören einladen, nämlich am Gänsplatz und dem Hebelhaus. Ebenfalls am Gänsplatz haben die SchwetSingers einen weiteren Auftritt zu bestreiten. In der St.-Pankratius-Kirche wird Jutta Schnorbach Orgel spielen.

Soul im Industriegebiet

Doch die Innenstadt soll nicht alleine in den Musikgenuss kommen. Im Schälzig tritt die Indie-Pop-Künstlerin Britgirl Abroad auf und im Industriegebiet Hirschacker die herausragende Band Shades Of Soul. Zudem besteht die Möglichkeit, dass sich sehr spontan noch weitere Künstler hinzukommen werden, weswegen es hier auch noch nicht möglich ist, feste Auftrittszeiten zu verkünden.

Man merkt: Es ist ein vielseitiges und umfassendes Programm. Doch dadurch, dass viele der Künstler und Künstlerinnen gleich mehrfach an verschiedenen Spielorten auftreten, ist die beste Taktik sicherlich, sich irgendwo mit kühlen Getränken oder einem Eis zu versorgen und das Ganze entspannt auf sich zukommen zu lassen – und die erste Fête de la Musique in Schwetzingen einfach zu genießen.