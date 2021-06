Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Premiere (mit Video und Fotostrecke) - Publikum genießt die Vorträge an vielen Stellen in der Stadt / Auch auf Balkonen, aus Fenstern, in Innenhöfen und den Kirchen wird musiziert / Große Bandbreite an Stilrichtungen Fête de la Musique in Schwetzingen kommt gut an

In ganz Schwetzingen erklingt Musik an öffentlichen Plätzen. Hier singen Evas Schwestern – Christine Laqua (vorne v. l.), Anne Katrin Bade und Elena Spitzner – zusammen mit dem Sängerbund-Chor d’accord in der Fußgängerzone vor der Kurpfalz-Passage. © Lenhardt