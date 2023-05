Feierliche Einweihung mit US-Gästen

Mit den Gästen aus Fredericksburg, USA, sowie möglicherweise weiteren aus anderen Partnergemeinden Schwetzingens findet am Sonntag, 7. Mai, um 16 Uhr die feierliche Einweihung des Kunstwerks am Trafoturm im Stadtteil Hirschacker (wir berichteten ausführlich) statt, zudem auch die dortigen Bewohner eingeladen sind.

Neben Oberbürgermeister Dr. René Pöltl werden Dr. Uwe Wenzel, Leiter des Mark Twain Centers für transatlantische Beziehungen Heidelberg, die Künstlerin Mirinda Reynolds und der Fredericksburger Stadtrat Matt Kelly Redebeiträge halten. Im Anschluss an den offiziellen Teil lädt die Siedlergemeinschaft Hirschacker auf ihrem Gelände zu einer deutsch-amerikanischen Party mit Essen, Getränken und Musik ein.

Bereits um 14 Uhr treffen auf dem Schlossplatz sechs amerikanische Oldtimer des MSC Schwetzingen und eines Privatmannes ein. Um 15 Uhr starten diese Oldtimer als Autokorso zum Trafoturm in den Stadtteil Hirschacker.

Wenn die Gäste aus Übersee schon mal in der Kurpfalz weilen, wird auch gleich noch vorab ein Straßenschild im neuen Wohngebiet Schwetzinger Höfe (ehemals Pfaudler-Areal) enthüllt. Dort wird es nämlich in Zukunft eine „Frede-ricksburger Straße“ geben. Die Enthüllung ist bereits an diesem Donnerstag, 4. Mai, gegen 17 Uhr vorgesehen. kaba