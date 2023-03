Fritz Münch wird 80: Ein Leben für den SV 98 Schwetzingen

Schwetzingen. Sport und seine Familie standen bei Fritz Münch, der an diesem Sonntag seinen 80. Geburtstag feiert, stets im Mittelpunkt. 1943 in Heidelberg geboren, wuchs der Jubilar in Schwetzingen über der Bahn im Musebrot-Viertel auf. „Es war eine schwierige Zeit während und kurz nach dem Krieg. Die meisten Leute hatten wenig zu essen, doch die Nachbarschaftshilfe funktionierte“, erinnert sich Münch und schwelgt in Erinnerungen: „Wir Kinder konnten noch auf der Straße Fußball spielen. Viele Gummibälle gingen kaputt an den eisernen Speerspitzen der Tore und Zäune“, resümiert Münch.

Sein Elternhaus, der Sport im Verein und seine ehrenamtlichen Tätigkeiten mit Höhen und Tiefen hätten ihn geprägt. Seit 1955 ist Münch beim SV 98 und zuvor beim TV 1864 in der Tischtennis- und Leichtathletikabteilung zugange, später war er Gründungsmitglied der Tennisabteilung.

„Die Zeit von 1961 bis 69 beim SV war die schönste und sportlich erfolgreichste Zeit in meinem Leben. Nach dem Spiel beim gemeinsamen Essen und mit fröhlichen Fußballer- Liedern wurde ein Mannschaftsgeist entwickelt, der den Erfolg mit zwei Aufstiegen in Folge begründete“, sagt Münch. Auch nach seiner aktiven Zeit blieb er dem SV 98 erhalten. Von 1978 bis 86 bekleidete er den Posten des Fußball-Abteilungsleiters und von 1986 bis 94 hatte er als Präsident das höchste Amt im Verein inne. Aufgrund seiner Verdienste wurde er 2013 zum Ehrenpräsidenten ernannt: „Persönlich wünsche ich mir noch ein paar schöne Jahre mit meiner Frau Ingrid. Sie hat mir viel geholfen und noch mehr ertragen in meiner ehrenamtlichen Zeit.“

Die größten Erfolge im Fußball beim SV 98 waren für ihn: Im DFB-Pokal wurde Viktoria Aschaffenburg mit 5:3 zu Hause in der Verlängerung rausgeworfen. Gegen den FSV Frankfurt kam mit der 3:5-Niederlage das Aus. Es folgte 1963 die Meisterschaft in der 2. Amateurliga, gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die 1. Amateurliga. Auch in der Spielrunde 1963/64 wurde der SV 98 Meister der 1. Amateurliga. 1969 durfte sich Münch noch mit dem Titel als nordbadischer Pokalsieger schmücken.