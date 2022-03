Der Kunstverein Schwetzingen wird 50 und zeigt seine erste Ausstellung des Jahres: Ab Freitag, 4. März, präsentiert er Malerei von Vera Lang im Palais Hirsch. Die Vernissage beginnt um 18.30 Uhr, es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen.

Die Künstlerin hat in Dresden und Berlin Kunst studiert und lebt in Dresden. Ihre Jugend verlebte sie in Brühl und Schwetzingen. Sie freut sich sehr darauf, in ihrer alten Heimat auszustellen, heißt es in einer Pressemitteilung. Ihre Gemälde muten auf den ersten Blick abstrakt an, Wasser ist der amorphe Gegenstand. Dazu schreibt sie: „Das Wasser in seinen sehr unterschiedlichen Erscheinungsformen dient dabei als Gleichnis für das Leben und den ständigen Wandel. Ich will nicht abbilden, sondern ergründen.“ Es erscheint ein Katalog.

„Freischwimmer VI 2021“ hat Vera Lang dieses Bild betitelt. © Vera Lang

Vera Lang – „Fließend“ – Malerei im Palais Hirsch. Vernissage am 4. März, 18.30 Uhr, die Ausstellung ist bis 27. März, mittwochs bis sonntags, 14 bis 18 Uhr zu sehen. zg

